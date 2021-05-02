韓國網紅小妹擁有「大叔魂」　露肚腩攤梳化邊吃邊摳腳網民勁Like

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-02 17:00

一般人對小孩的印象應該就是無憂無慮，天真軟萌，一點煩惱都沒有，但在韓國有個小妹妹徹底顛覆你對「萌小孩」的定義！頂着圓滾滾小凸肚躺在沙發上的照片引發熱議，讓網友直呼真的太可愛！

現在新一代的媽咪們都喜歡用社群平台分享育娃趣事，把兒子女兒最帥最美的一面展露給大家看，但韓國這位媽咪反其道而行，在IG貼出女兒看來厭世、生無可戀的表情讓網友超買單，還被做成各式梗圖在網路上瘋傳！

點圖看看這位小網紅的另類萌照及網上瘋傳的一段影片截圖▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

這位韓國小妹，身材圓滾滾，笑起來眼睛會瞇成一條線，嘴邊肉猖狂讓人超想捏一捏！與一般的網紅小孩不一樣，不走精緻可愛路線，走的是委靡厭世風！平常最喜歡的活動就是穿著睡衣躺在沙發上看電視，頹廢的姿勢+生無可戀的神情還露出渾圓肚肚就像在說：「本寶寶今天工作太辛苦了，需要好好休息。」舉手投足之間流露出大叔味，被網友笑稱就像一個中年大叔住在小小的身體內，不符合年紀的反差萌實在太療癒了！

許多網友在看完照片都表示「太療癒了」、「這根本是下班後什麼都不想做的我」、「壓力瞬間全消」與普通小女孩背道而馳的特殊魅力吸引了超過12萬死忠粉絲的追蹤，別於以往神仙小孩的距離感，這位妹妹所散發出的真實親切徹底融化了大票網友的心，成為另類的「大叔魂」小紅人！

【同場加映】泰國女神「男友視角」美照竟是用腳自拍 新冠肺炎下的表象vs現實（點擊放大瀏覽）▼▼▼

點擊瀏覽更多Vienna的「理想vs現實」對比▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

【同場加映】淘寶醜東西大賽：比起五強 鹹蛋超肥同妖物小精靈原來已算好靚仔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

延伸閱讀：

香蕉放冰箱黑到不敢吃？專家傳授：多「一步驟」存放，保鮮期可延長7天

【本文獲「TVBS」授權轉載。】