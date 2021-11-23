傳泰王飛德國度假　英籍記者：獨留王后在瑞士

69歲泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）8日再度搭機抵達德國巴伐利亞州，入住度假村，如今又被爆料，21日「快閃返泰」1天處理公務後，又隻身回到度假村，把王后蘇堤達（Suthida）獨自留在瑞士。此外，他在瑞士轉機時，機場攝影機還突然出現「黑畫面」，卻反而暴露其行蹤。



英籍記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）長期關注泰國王室動態，他在Twitter發文指出，泰王20日出席玉佛寺活動後，立刻更換服裝，搭機飛往瑞士蘇黎世，接着在那裡搭乘波音737私人專機，前往慕尼黑，卻將蘇堤達留在瑞士。

Zurich Airport turned off its webcams this morning as Vajiralongkorn arrived after a day-trip to Bangkok. This is very unusual and shows the palace is still trying to hide the fact that the king has returned to Europe. pic.twitter.com/P1nIce5Y2X — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 21, 2021

馬歇爾還指出，泰王抵達蘇黎世機場時，機場關閉了網路攝影機，「這是非常不尋常的情況，但也顯示泰國王室仍然試圖掩蓋國王回到歐洲的事實」，而一行人轉機的側拍照片還是流出。

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2020年疫情爆發期間，泰王在德國南部、阿爾卑斯山附近的加米施─帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）包下整棟飯店，帶著20名妃嬪度假避疫，引發各界抨擊。他8日再度搭機抵達德國巴伐利亞州，不僅帶上250名隨行人員，包下整層飯店11天，還帶了30隻貴賓狗同行。

德國媒體曾報道，泰王以私人身份入境德國，卻在逗留期間內處理國家事務，「隔空治國」的行為可能已觸犯國際法中的領土主權原則。德國議會更強硬表示，若泰王在德國境內做出任何政令，當局就有權將他驅逐出境。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】