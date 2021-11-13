德媒稱泰王超大陣仗飛返「第二故鄉」　250隨從與30貴婦狗伴駕

《德國畫報》日前爆料，泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）闊別巴伐利亞阿爾卑斯山脈的「第二故鄉」一年多後，日前已搭機飛返德國，並有250名隨從與30隻貴婦狗伴駕，據指一行人可能正依規定隔離，再重返在德國的居處。



根據常批評泰國王室的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在Twitter所轉發的德國《圖片報》記者爆料照片，據稱是哇集拉隆功的男子穿着深棕與橘色的Adidas運動套裝，正在前往慕尼黑機場希爾頓酒店的公共游泳池途中。

照片可見到，似是哇集拉隆功的年長男子戴着口罩，由一名身穿相似運動套裝的年輕女子護送。據畫報表示，這名女子是一位維安護衛。

Thanks to the great work of journalist @karlkeim_ of @BILD we now have photographic proof that King Vajiralongkorn is back in Germany. 1/3 pic.twitter.com/PcVJWjmI93 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 11, 2021

記者指出，哇集拉隆功8日抵達慕尼黑，250名隨行人員則訂下整個酒店4樓達11天之久。記者凱姆（Karl Keim）透露，酒店主管與哇集拉隆功的維安隨扈突然向他走來，要求刪除照片。凱姆則報警尋求保護，並稱對方的要求不符合德國的新聞自由規範，「泰王維安隨扈不願讓我離開他們的視線，因此員警陪伴我回到我的車」。

據指德國當局規定，除非可證明完全接種新冠疫苗或染疫後康復，否則來自泰國等「高風險」地區的旅客必須隔離至少5天。馬歇爾在推文表示，泰王一行人一直住在酒店，可能就是遵守隔離規定，之後則返回長居的聖內比遲大酒店（Grand Hotel Sonnenbichl）。

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