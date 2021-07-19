《阿森一族》再貼中布蘭森上太空　盤點過去與未來Simpsons神預言

英國維珍銀河創辦人、億萬富翁布蘭森11日與另外5名維珍銀河組員一同完成太空飛行，實現兒時夢想。英國獨立報報道，社交媒體推特（Twitter）瘋傳一張《阿森一族》（The Simpsons）動畫截圖，和布蘭森（Richard Branson）在太空艙內的相片對照竟高度相似。
點圖比較《阿森一族》的一幕與布蘭森在太空艙內的相片（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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網友直呼《阿森一族》早在7年前「預言」布蘭森上太空。連維珍航空集團都推文表示：「又被《阿森一族》猜到了。」
這張截圖出自2014年《阿森一族》的「藝術之戰」動畫，是在25季第15集。描述一名藝術品大亨登上太空後，漂浮在自家太空船旅行。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】