超級筍工？付逾5萬元讓您狂睇《阿森一族》　驚人招聘原因曝光

美國長壽動畫《阿森一族》（The Simpsons）風靡全球30年，劇情內容除了緊貼時事外，也曾多次準確預言不少大事，被打趣形容為「假動畫真預言」。英國網上賭場Platin Casino看中其預言能力，在網上招聘員工觀賞《阿森一族》，以幫助專家預測未來。



綜合《紐約郵報》與《獨立報》報道，賭場最近在其官網上貼出徵才廣告，開出「《阿森一族》分析師」的職缺，希望分析師能仔細觀看每一集的劇情後，將分析提供給鉑金賭場，藉此預測未來可能發生的大事。

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賭場指出，「眾所周知，《阿森一族》已多次準確預言我們生活中的重大事件，包括特朗普當選總統、新冠大流行以及最近英國各地的燃料短缺等。在新一年來臨之際，我們決定對《阿森一族》進行測試，看看在分析了每一集後，它是否能幫助我們預測未來。」

徵才廣告寫道，《阿森一族》分析師需在8週內將280多個小時的《阿森一族》看完，並記錄劇情中特別突出的故事情節，以幫助專家預測未來。鉑金賭場歡迎世界各國18歲以上的網友報名，但必須精通英文、有良好的寫作技巧，最好是非常喜歡《阿森一族》。

賭場將為《阿森一族》分析師提供5000英鎊（約5.3萬港元）的報酬，換算下來，平均每小時的時薪約為17英鎊（約181港元）、每集約6.8英鎊（約72港元），另外還會再給付75英鎊作為支付線上影視平台和Wi-Fi的費用。賭場也將為成功的應聘者每週提供一盒甜甜圈。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】