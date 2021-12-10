澳洲2少女貪玩「被困」購物車　拍片自爆瘀事　6名壯漢也救不了

好尷尬的一幕！澳洲阿德萊德（Adelaide）有兩名女孩日前去大型超級市場消費時，為了拍影片坐進購物推車裡，沒想到兩人都被卡住了，連前來支援的6名消防員都拉不出來，還得用角磨機鋸開推車。



根據外媒報道，女孩哈默（Danielle Harmer）和朋友們一起去大型超級市場，看到場內的推車一時興起，竟和另一名朋友一起坐進手推車中，再由其他友人推著走。

沒想到哈默和朋友要離開大型超級市場時，才發現被卡在推車內動也動不了。

消防員還以為是惡作劇電話 後來出動6人也拉不出她們（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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她們緊張地打電話給消防局救援，消防局接線生一度以為是「惡作劇電話」，問他們是不是在開玩笑。

後來6名消防員趕來賣場，看到哈默和朋友被卡在推車中笑了出來，哈默表示，當下真的超尷尬，「6個男人試圖把我們拉出來，可是他們真的做不到」。消防員無可奈何之下出動角磨機開始鋸車，哈默和朋友也在15分鐘後脫困。

事後哈默在抖音平台上傳影片，言語間透露出坐推車這個舉動很蠢，以後「再也不想看到手推車了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】