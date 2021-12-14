美國30歲女實行「換物計劃」　一根髮夾經28次最終竟換到一間大屋

美國三藩市30歲女性絲琪博（Demi Skipper）以一根髮夾，換到一棟夢寐以求的房子。
絲琪博去年5月在疫情封城期間開始「換物計劃」，一開始的髮夾歷經4次換物，換到1塊滑雪板，其後她利用上班之餘每天花數小時上網搜索潛在的交易機會，並在社交平台上發送數千則私訊給潛在的交換者。她甚至還因為這些大動作暫時被禁止使用社交平台。但最終又經過28次換物，她取得田納西州理想家園的鑰匙。
▼▼▼即睇絲琪博用髮夾換到什麼東西！▼▼▼
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絲琪博透露自己親眼看到房子時才驚覺自己擁有這棟房子，忍不住喜極而泣，笑稱一切非常超現實：「鄰居一定會覺得這個新鄰居瘋了」。
絲琪博表示，自己曾換到糟糕的物件，「但頭洗下去了，無法花錢彌補，也無法撤消交易。」好比她曾換到一條原本預計有2萬美元（約15.6萬港元）價值的鑽石項鍊，結果珠寶店估價竟只值2500美元（約2萬港元），讓她當場落淚。
絲琪博計劃跟丈夫搬進房子，最後再一路換物換回髮夾，重新開始。
絲琪博解釋：「我想開啟下一段換物計劃。用這間房子換到一個髮夾，再重新開始整個事情，換到另一間房子，再送走那間房子，這真的很瘋狂了。」
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