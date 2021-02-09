3D打印房屋美國上市　千四呎獨立屋售232萬元　建造快堅固度高3倍

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-02-09 14:44

3D列印技術建造出的房屋終於首次在美國出售！3D列印技術在這近二十年中快速發展，從一開始單純列印小物件及模型，一步步到列印人體器官、鞋子、機械零件、火箭零件到近年來開始漸漸出現的3D列印建築，3D列印建築就是利用大型的3D列印機將房子的組件一層一層列印出來在人工組合在一起，不僅大大降低人力資源還能減少施工花費。

3D 列印房屋現列為未來重點產業之一，機器運送到工地之後，只需用人力協助安裝、維護並設定，一旦機器啟動並開始建造工程後，列印機便可完全自己運作，工作人員只要在附近的電腦監控過程即可。根據專業人士的說法，3D 列印房屋比傳統快速建造的紅磚屋堅固度高 3 倍，同時不需要混凝土下，可節省約 60% 材料、時間及金錢。

+ 2 + 2 + 2

居住空間超過1,400平方呎

美國首次出售的3D列印技術房屋其製作手法使購買成本大大低於其他國家，這間三房兩廳的房子是由SQ4D公司現場3D列印出來的。根據3D列印媒體網報道，SQ4D公司已經開發出一種用混凝土列印結構的自主機器人施工系統，它是一種比傳統建築更便宜的自動化程序，相信未來的房價可以不用再這麼遙不可及了。

SQ4D公司推出的房子總共擁有三間臥室，兩個完整的浴室，以及一個開放式的平面圖，其居住空間超過1,400（130㎡）平方呎。房屋佔地四分之一英畝，還設有一個半車半獨立的車庫，美麗的景觀和前廊。這套房屋的價格為299,999美元（約232萬港元），比紐約Riverhead的同類新建房屋的價格低50％，完全可以解決造成美國居民負擔不起的住房危機。

+ 5 + 5 + 5

SQ4D是第一家在美國通過3D列印技術認證的公司

Zillow經紀人斯蒂芬·金在接受3D列印媒體網採訪時說：「這套房子的售價為299,999美元，比紐約州Riverhead可比新建房屋的成本低50%，為解決房價危機這條道路邁出了重要一步。」目前，SQ4D是第一家通過3D列印技術在美國獲得入住證明的房屋公司，根據報道，該公司計劃在紐約和加利福尼亞建造更多這樣或類似的房屋，3D列印媒體網（3D Printing Media Network）表示：「SQ4D絕對有很大的雄心壯志想增加更多房屋。」

【本文獲「明日科學」授權轉載。】