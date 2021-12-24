日本教授發明另類電視　透過畫面感受色香味不是夢

大家在看電視的飲食節目時，可能會覺得片中的食物看上來非常美味，但熒幕始終無法傳達味道。不過最近日本就有學者研發出可「品嘗」的電視，模擬食物的味道，為實現充滿色香味的觀看感受邁進一步。



路透社12月23日報道，日本明治大學教授宮下芳明公開他的發明——「品嘗電視」（Taste the TV，TTTV），原理是透過安裝在電視內的10款味道罐頭，製造出特定食物的味道，噴在衛生膠片後，再傳送到平面電視上由觀眾「試味」。

宮下安排其中一名學生示範，對方表示想試食朱古力，經過一輪工夫之後，她舔過噴上味道的膠片，形容味道就像朱古力醬一樣甜。

這款另類電視機的面世，正值新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時代，宮下認為，TTTV的目標是令大家即使足不出戶，都可以享受到在其他地方餐廳吃東西等體驗，促進民眾與外界接觸和互動。

宮下指自己在過去一年研發試作機，假如推出市面，每台商用版的成本為大約10萬日圓。他亦認為，TTTV可以用於調酒師及廚師的教學、或是在試味和猜謎遊戲上大有用場，甚至希望建立像音樂串流平台一樣的系統，讓用戶可以「下載」世界各地的味道。