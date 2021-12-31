V6森田剛「從妻姓」變宮澤剛　暖心原因曝光　全日本只有4%

日本傑尼斯天團V6成員森田剛在11月離開傑尼斯後，隔天和老婆宮澤理惠成立新事務所「MOSS」，據傳2人感情如膠似漆，森田剛甚至為了宮澤理惠和前夫生的女兒而改妻姓，為的就是要一家人都姓同一個姓氏，他做了全日本只有4%男性會做的事。



《女性SEVEN》報道，森田剛在發表結婚時就展現出對妻子的深愛，他曾宣言「未來無論公私，我都將追隨妻子」，兩人於公於私都已經成為最親密的共同體。

而宮澤理惠和前夫有一個12歲女兒，森田剛和她感情也情同父女，為了融入宮澤理惠生活和對老婆的愛，加上女兒要上學改姓很麻煩，因此森田剛自願更換姓氏，讓3個人都姓宮澤，變成宮澤剛。

日本民法規定男女結婚時能選擇從夫姓或從妻姓，不過在日本結婚時妻子大多數情況下會選擇從夫姓，一方面是在意外界眼光。而男性跟隨妻子姓氏的比例僅有4%，但因為再婚，且妻子帶有小孩的情況下，為了考慮孩子想法和感受，選擇從妻姓的丈夫也正在逐漸增加。

森田剛改妻姓的消息曝光後也在日本掀起論戰，觀念較保守的網友會認為這形同「入贅」，但觀念開放的網友則駁斥這種說法，他們支持森田剛的決定，並對森田剛將宮澤理惠和女兒放在優先考慮的想法非常讚賞，大讚宮澤理惠真的嫁對人了。

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