宮澤理惠18歲被欺騙拍全裸寫真？30年後揭露毛真相：我覺得很漂亮

宮澤理惠睽違17年重返電視圈，和西島秀俊合演懸疑劇《真兇標籤》。48歲的她日前上節目宣傳，提及18歲時拍攝的全裸露毛寫真集「Santa Fe」，坦言是經過自己同意才出版。



宮澤理惠當年在攝影師篠山紀信操刀下，寬衣解帶一脫成名，寫真集大賣155萬本。出版社甚至在一分鐘之內接到上千通詢問電話，全日本男性都為之瘋狂。外傳宮澤理惠遭到母親哄騙，看似被出賣才拍了這本全裸寫真，但宮澤理惠如今揭曉真相，所有照片均經她過目才出版。

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宮澤理惠表示，年少的她對模特兒非常憧憬，也對全裸沒有那麼抗拒，反而認為頗有美感。在接到拍攝提案後，宮澤理惠想著如果有任何不妥就要喊卡，最終看到篠山紀信拍出來的成品，自己也認可「很漂亮」，因此同意發行寫真。

關於「Santa Fe」的傳言從來都沒有停止，從宮澤理惠近年來的態度中可以證實，她並非遭到脅迫。如今她已為人母，不想重蹈上一代的覆轍，選擇親自幫女兒鋪好星路。據傳她接下新戲「真兇標籤」，很有可能就是為了12歲的女兒進入演藝圈前先暖身。

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