安德魯王子失去逾百頭銜　「約克公爵」得以保留原因不在英女王？

英女王的第三個孩子、約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）陷入性侵官司醜聞，1月13日終宣告放棄軍事銜頭與王室贊助人身份，但這並非故事結局，他剩下的「約克公爵」身份也惹來爭議，英國政壇已出現聲音要「換人」。據英媒指，實際上英女王也沒有褫奪這個封號的權力，而在國會。



英國白金漢宮1月13日宣布，安德魯王子會把軍事銜頭與王室贊助人身份歸還給英女王（網站截圖）

安德魯王子曾在皇家海軍服役21年，在1982年英國的福克蘭戰爭中擔任直升機駕駛員，且執行王室公務數十年，但捲入性醜聞後，名譽幾乎「一鋪清袋」，據《每日郵報》報道，他失去15個軍事銜頭，包括英國陸軍擲彈兵衛隊上校、海事青年團上將等。這些銜頭將交由英女王重新分發予其他王室成員。

安德魯也會放棄所有王室贊助人身份，2018年時他是逾200個機構的王室贊助人，雖然爆出醜聞後，數目已大幅減少，但現時仍有逾100個相關銜頭，也將通通歸還給英女王。

這位王子目前仍獲保留的身份，包括「殿下」（His Royal Highness，HRH）與「約克公爵」（Duke of York），只是他已表明不會再使用「殿下」名稱，至於另一身份「約克公爵」也引來爭議，例如英國國會議員、屬於約克中部選區的馬斯克爾（Rachael Maskell）主張安德魯王子不應再獲此封號，指「他與約克的聯繫必須終結」。

It's untenable for the Duke of York to cling onto his title another day longer; this association with York must end. There's a very serious allegation made against this man of privilege & entitlement. I'm working with agencies to tackle sexual violence & misogyny. #NotInYorksName — 💙Rachael Maskell MP (@RachaelMaskell) January 13, 2022

安德魯王子仍然是「約克公爵」，原因不見得是英女王「出手」力保愛子，而是此並非她的權力。英國天空新聞（Sky News）引述王室專家沃里克（Christopher Warwick）指，雖然是英女王負責任命公爵，但若果要踢走他們的封號，則還需國會行動。

英國在第一次世界大戰時推出《1917年頭銜剝奪法案》（1917 Titles Deprivation Act），原因是當時有數名德國人持有英國王室頭銜，但投入德軍參戰，令英方要褫奪他們的頭銜。

專家沃里克認為，此法案是針對與王室為敵的人，安德魯王子不在此類。