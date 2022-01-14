與安德魯王子「割席」掩蓋不了英國王室的核心矛盾

在紐約曼克頓法官決定美國女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）對安德魯王子（Prince Andrew）的性侵民事訴訟可繼續進行之後一天，白金漢官1月13日進一步與安德魯王子「割席」，宣布其一系列軍事銜頭和王室資助已交回英女王手中。雖然安德魯王子依然保持「殿下」（His Royal Highness）的尊稱，卻不會作官方身份的使用，而且將繼續停止執行其王室成員職務，並以私人的公民身份面對官司。



隨着英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）慶祝在位70年的白金禧2月即將來臨，對於安德魯王子遲遲未解的性侵醜聞，英國王室似乎已決定了採取決絕的一刀兩斷，以免醜事進一步延禍王室聲名。

安德魯王子與未足18歲的朱弗雷的疑似「抱腰」合照流傳已超過10年。美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性販賣案其後更將曾作為其友人的安德魯王子捲入更深一層的醜聞之中。根據朱弗雷的指控，安德魯王子與未成年的她三度發生性行為，當中2001年在倫敦的一次，愛潑斯坦更給了朱弗雷1.5萬美元作報酬。

連番自製公關災難

2019年愛潑斯坦在獄自殺後，安德魯王子曾接受英國廣播公司（BBC）訪問，企圖還自己一個「清白」。

在訪問中，他質疑朱弗雷對他的性侵指控，稱自己不記得有過與朱弗雷的合照；否認曾與朱弗雷在倫敦夜店跳舞流大汗的描述，指自己因為在福克蘭戰爭中因「腎上腺素過量」已不會流汗，並表示照片中的他穿着旅行服裝而非他在倫敦會穿的西裝領呔。

同時，他又為自己在被指與朱弗雷發生性行為的當日提供「不在場證據」，聲言他記得很清楚他當時身在英國沃金（Woking）的一家薄餅店中，因為他去薄餅店用餐這件事「非比尋常」，所以他記得很清楚。

這種「高高在上」的回應難以讓人信服，經數日輿論猛轟之後，安德魯王子即停止執行王室職務，希望低調處理了事。

朱弗雷近照，以及安德魯王子與朱弗雷2001年疑似在愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）倫敦寓所的合照。馬克斯韋爾去年底被陪審團裁定5項協助性侵罪名成立。（Twitter@60Mins）

然而，近兩年過後，醜聞並沒有因此了結。朱弗雷在2021年8月在紐約南區地方法院控告安德魯王子，尋求民事賠償。面對訴訟，安德魯王子的法律團隊卻選擇了極其難看的「逃避」策略，引爆另一場公關災難。

由於英美普通法都要求申訴人將相關指控的文件交到被告人手中，訴訟才得以開展，以確保被告確實知道自己的被控內容，安德魯王子就使出「神隱」手段，幾乎無所不用其極的避免接受相關文件，阻礙法律程序的進行。

代表朱弗雷的美國律師團隊花費了超過一個月四出追尋安德魯王子，到其溫莎寓所不得接見、留下文件不獲理會。他們將文件寄到所有曾代表過安德魯王子的英國律師手中，又嘗試以電郵方式直接聯絡安德魯王子的辦公室，更曾向法庭展示印有王子住處的投郵照片……但安德魯王子的美國代表律師卻向法庭堅稱未有收到相關通知，最終導致曼克頓法官要向英國法官求助。

這個你追我逐的遊戲，雖然算不上全球新聞頭條，其「劇情」的荒誕卻突顯了安德魯王子的醜態。這可算是安德魯王子給自己幫倒忙。

英女王伊利沙伯二世發表聖誕講話。（AP）

其實，安德魯王子的性侵醜聞，在民調上並未有傷害到英國人對王室的支持——根據YouGov的民調，去年仍有超過六成英國民眾支持王室體制，反對者只得兩成多。

而去年王夫菲臘親王（Prince Philip）去世後，安德魯王子更有重新「得寵」的跡象，得到女王同意就父親去世高調面對傳媒，在暑假期間又曾到訪女王夏宮巴摩拉城堡（Balmoral Castle），且多次被拍得開車到溫莎城堡與母親見面。

不過，新官司再臨，加上安德魯王子迴避官司的醜態，就再一次將他打入冷宮。

官司後續的兩難困局

經過一番「文件追逐」最終失敗後，安德魯王子的律師翻出2009年朱弗雷與愛潑斯坦的一份保密和解協議，以朱弗雷按協議已收下50萬美元換取其放棄對任何可能被包含在「潛在被告」之內的個人或實體的控訴為由，希望撤銷朱弗雷的此宗民事案件。然而，在1月13日，負責案件的曼克頓法官卻認為協議條款過於模糊，不足以為安德魯王子豁免訴訟，使他無可避免要面對更長久的司法爭端。這就觸發了英國王室的「果斷割席」。

2021年4月17日，安德魯王子出席父親喪禮。（AP）

在美國類似的民事訴訟當中，以賠償尋求和解是常見的出路。但朱弗雷的代表律師已表明，金錢上的和解並不足了事，而案件的解決必須確認朱弗雷的指控屬實。於是，安德魯王子就陷進了一個兩難局面當中，到底要自打嘴巴的認錯和解，還是要在美國法院中讓案件繼續發酵。

但無論案件如何發展、最終勝負誰屬，安德魯王子在公眾心中早已「身敗名裂」。

君主制與王室存在理由的矛盾

本年2月6日是英女王伊利沙伯二世在位70年周年的紀念，女王到本年4月也將年滿96歲，近月也有突然不出席公開活動的事件，恐怕這個白金禧將會是她在位期間的最後一個重大慶典。

隨着民望不佳的查理斯王子（Prince Charles）登基，英國人民就要面對一個他們超過70年來也不必認真思想的問題：到底英國體制的最高代表還應否是一個以血統作傳承的君主制？

根據YouGov民調，英國大概有三成人認為查理斯王子會是一個好國王，與持相反意見的比例相約。（Getty Images）

在當代英國，以往君權神授的信念早已消亡。英國王室的存在理由，是其所代表的傳統、形象、價值和道德。歷年來民望高企的伊利沙伯二世，正是王室存在理由的最具體體現。

問題是，血統傳承並非人格特質的傳承，因此英國現代君主制的核心矛盾就展露無遺：一方面，王位的繼承脫離不了血統，另一方面，君主的存在理由卻與血統無關。即便安德魯王子此刻身敗名裂，在王室繼承的順序上，他仍然排行第九——同類的情況也出現在遠走荷里活發展的哈里王子（Prince Harry）及其子女身上。

如果王室以安德魯王子的人格和行為去決定其繼承權存廢，以血統為中心的君主制將難以為繼，改以血統傳承以外的方法選出國家元首將變成一個時間的問題。如果王室不以人格去決定繼承權，君主制在現代英國卻再難證明其存在的理由。

這個矛盾要如何解決，我們尚未清楚。但王室此刻與安德魯王子「割席」，只能算是一時止血的公關操作。