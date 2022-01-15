TikTok美少女網紅粉絲過億　創建商業帝國「自立豪門」

全球熱門的手機短影音平台TikTok（抖音）正創造出更多千萬富翁，例如年僅17歲的查莉（Charli D'Amelio）去年收入高達1750萬美元，已超過許多世界頂尖企業的CEO。而2021年收入最高的前7位TikTok網紅，合計總收入高達5550萬美元，比前一年增加200％。
根據《華爾街日報》報道，《福布斯》（Forbes）統計2021年收入最高抖音網紅是年僅17歲的查莉，她的TikTok帳號追蹤數多達1.3億，去年收入高達1750萬美元。
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而她的姐姐迪西（Dixie D'Amelio）同樣創立了個人服飾品牌，追蹤數雖然不到妹妹的一半，但仍以1000萬美元收入奪得下第二。
MyLogIQ的數據顯示，標普500指數的企業執行長薪資中位數約在1340萬美元，這代表者查莉的收入大於許多上市企業CEO，例如星巴克執行長強森（Kevin Johnson，年薪約1470萬美元）、達美航空（Delta Air Lines）執行長巴斯坦恩（Ed Bastian，年薪約1310萬美元）和麥當勞執行長凱普辛斯基（Chris Kempczinski，年薪約1080萬美元）。
隨著TikTok快速成長，2021年收入最高的前7位TikTok網紅，合計總收入高達5550萬美元，比約前一年增加200％。社群行銷公司Captiv8執行長蘇布拉馬尼亞姆（Krishna Subramaniam）指出，這些網紅是真的在建立一個商業帝國，透過個人品牌、公司，讓收入來源更加多樣化，「我們只會看到這些數字越來越多」。
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