美國抖音女穿熱褲8小時後入ICU　險需切除部分臀部

美國一名年輕女子穿著一件高腰緊身牛仔熱褲去約會，過程中被褲子「緊勒8小時」，怎料當晚就發現自己的臀部出現腫塊，還傳出刺痛感，嚇得趕緊就醫，而病情卻越來越嚴重，演變成蜂窩性組織炎與敗血症，所幸經過治療後已恢復健康，但她再也不敢穿緊身短褲了。
據《BuzzFeed》報道，25歲的珊姆（Sam）日前在網路上分享，她3年前在約會時穿著一件牛仔緊身短褲，雖然她當時覺得被褲子勒得很不舒服，但約會過程相當愉快，她便選擇忽略不適感專心約會。
豈料當天晚上疼痛感加劇，被褲子勒到的地方不僅出現腫塊，還傳出陣陣刺痛。
呼吸困難、無法行走 差點要動手術切除臀部感染處（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+6
第二天珊姆到醫院就診，起初醫師用抗生素治療，但卻沒有效果，後來還出現感染性休克被送往急診，她出現全身顫抖、呼吸困難、無法行走，全身極度疼痛等症狀而被送進加護病房，醫師檢查發現她已得了蜂窩性組織炎並引發敗血症。
當時醫師都在討論是否要替珊姆做清創手術，切除臀部上的部分感染處，所幸她恢復狀況佳，7天後就康復出院，在家休養1個月後，雖然蜂窩性組織炎再度復發，但經過治療後，病情再度獲得控制。
【延伸閱讀】巴西美少女自行在家穿眉環 傷口感染致面目全非 一周後不治身亡（點圖了解更多）▼▼▼
+5
【延伸閱讀】新加坡美女在家炸冬甩 一個錯誤動作致油鍋爆炸 半張臉幾乎全毀（點圖了解更多）▼▼▼
+11
【延伸閱讀】半邊臉慢慢遭吃掉、眼球內生蟲 比猛獸更恐怖的「體內怪物」們（點擊放大閱讀）▼▼▼
+9
遭前夫潑強鹼毀容 美國婦人靠換臉重生 今臉部壞死漸盲仍然堅強Delta變種病毒｜2米社交距離仍有10%感染率 發病前4天屬密切接觸韓網紅10億整容變Angelababy？遭老闆施暴毀容 修復後美貌再進化俄羅斯媽媽網紅與繼子誕下愛情結晶 多次整形致無法埋身餵奶台博物館自稱還原了最真實3D妲己 網友群嘲：長這樣，殷商亡不了印度新娘婚禮期間猝死 妹妹頂上嫁同一新郎 遺體暫放另一房間
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】