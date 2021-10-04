美國抖音女穿熱褲8小時後入ICU　險需切除部分臀部

美國一名年輕女子穿著一件高腰緊身牛仔熱褲去約會，過程中被褲子「緊勒8小時」，怎料當晚就發現自己的臀部出現腫塊，還傳出刺痛感，嚇得趕緊就醫，而病情卻越來越嚴重，演變成蜂窩性組織炎與敗血症，所幸經過治療後已恢復健康，但她再也不敢穿緊身短褲了。



據《BuzzFeed》報道，25歲的珊姆（Sam）日前在網路上分享，她3年前在約會時穿著一件牛仔緊身短褲，雖然她當時覺得被褲子勒得很不舒服，但約會過程相當愉快，她便選擇忽略不適感專心約會。

豈料當天晚上疼痛感加劇，被褲子勒到的地方不僅出現腫塊，還傳出陣陣刺痛。

呼吸困難、無法行走 差點要動手術切除臀部感染處（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第二天珊姆到醫院就診，起初醫師用抗生素治療，但卻沒有效果，後來還出現感染性休克被送往急診，她出現全身顫抖、呼吸困難、無法行走，全身極度疼痛等症狀而被送進加護病房，醫師檢查發現她已得了蜂窩性組織炎並引發敗血症。

當時醫師都在討論是否要替珊姆做清創手術，切除臀部上的部分感染處，所幸她恢復狀況佳，7天後就康復出院，在家休養1個月後，雖然蜂窩性組織炎再度復發，但經過治療後，病情再度獲得控制。

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