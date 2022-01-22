英女王付最低工資招人　蘇格蘭行宮兼職傭工空缺　時薪100元

英國女王伊利沙伯二世位於蘇格蘭愛丁堡的霍利魯德宮（Palace of Holyroodhouse）正在招聘兼職家務助理。對有意投身款待業或是想在履歷表留下可觀一筆的人來說，這或許一個好去處，但薪金或許不是那麼理想。



英國王室招聘兼職家務助理，一週工作20小時，時薪9.5英鎊（約100港元），剛好符合2022年4月實施的23歲以上民眾最低時薪。

招聘廣告寫道，這份工作會提供在職培訓；求職者有管家或接待工作經歷會有優勢，但並非必要。王室更在意的是求職者積極態度以及應對新挑戰的能力。

英女王：圖為2021年12月23日發布的照片，顯示英女王伊利沙伯二世正在溫莎堡錄製聖誕講話。（AP）

新人將成為一個專業團隊的一分子，日常工作包括保養、清潔以及保護王宮內部裝潢與英女王的財產。

招聘廣告寫道：「這是款待業的一條晉升之路，將能發展你的管家技巧與資歷。加入我們的專業團隊，你將維護、清潔與保護一系列裝潢與物品，確保它們以最佳姿態呈現。」

這空缺會在1月21日截止招募，有關方面會在1月31日行面試。

根據皇室收藏基金會（Royal Collection Trust），霍利魯德宮佔地10英畝（約4公頃），絕大部分用地是花園，王宮內部有289個房間、387扇窗。這裏有106名員工執勤。

霍利魯德宮每年最大盛會是花園派對，估計供應約1.5萬杯茶、9000份士多啤梨批以及7,000份三文治給8,000名賓客。