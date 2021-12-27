馬斯克旗下「星鏈」衛星2次接近中國太空站　中方緊急避碰

12月初，中國駐聯合國代表向聯合國秘書長提交普通照會表示，美國太空探索技術公司（SpaceX）為星鏈系統發射的衛星，今年先後兩次接近中國空間站，對中國太空人生命健康構成危險。



據環球網12月27日報道，Spacex發射的星鏈衛星，在今年先後兩次接近中國空間站，對中國空間站搭載的太空人生命健康構成危險。出於安全考慮，中國空間站組合體針對有關美國衛星，兩次實施「緊急避碰」。

該照會表示，2021年，中國載人航天工程實施了5次發射任務，成功將空間站天和核心艙、天舟二號和天舟三號貨運飛船、神舟十二號和神舟十三號載人飛船發射入軌。中國空間站組合體穩定運行在高度390千米附近的近圓地球軌道，軌道傾角約41.5°。

在此期間，SpaceX發射的星鏈（Starlink）衛星先後兩次接近中國空間站。出於安全考慮，空間站組合體分別於7月1日和10月21日實施對美國星鏈衛星的預防性碰撞規避控制（「緊急避碰」）。具體情況如下：

第一次緊急避碰

美國星鏈-1095衛星自2020年4月19日起穩定運行在平均高度約555千米的軌道上。2021年5月16日至6月24日，該衛星持續降軌機動至平均軌道高度382千米後，保持在該軌道高度運行。7月1日，該衛星與中國空間站間出現近距離接近事件。出於安全考慮，中國空間站於7月1日晚主動採取緊急避碰，規避了兩目標碰撞風險。

第二次緊急避碰

2021年10月21日，美國星鏈-2305衛星與中國空間站發生近距離接近事件。鑑於該衛星處於連續軌道機動狀態，機動策略未知且無法評估軌道誤差，存在與空間站碰撞風險。為確保在軌太空人安全，中國空間站於當日再次實施緊急避碰，規避了兩目標碰撞風險。

資料顯示，SpaceX是由馬斯克（Elon Musk）2002年6月建立的美國太空運輸公司。

它開發了可部分重複使用的獵鷹1號和獵鷹9號運載火箭。SpaceX同時開發Dragon系列的航天器以通過獵鷹9號發射到軌道。SpaceX主要設計、測試和製造內部的部件，如Merlin、Kestrel和Draco火箭發動機。

2008年SpaceX獲得NASA正式合同。

2020年5月30日下午3時22分，美國宇航局商業載人航空計劃的首次載人試航發射成功 。8月2日，美國「龍」飛船載兩名宇航員返回地球。11月15日晚，SpaceX公司成功使用一枚「獵鷹9號」火箭將名為「Resilience」 的載人龍飛船送入軌道 。

當地時間2021年4月23日5時50分左右，載有4名宇航員的SpaceX「龍」飛船在甘迺迪航天中心發射升空，飛船將飛往國際空間站。