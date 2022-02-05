洛杉磯市長不戴口罩與NBA魔術手莊遜合照　竟用這理由自辯成笑柄

日前洛杉磯球星魔術手莊遜（Magic Johnson）出席7萬人聚集的美式足球賽，他還熱情貼出與美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）、洛杉磯市長加切蒂（Eric Garcetti）的合照，然而網友發現全部人都沒戴口罩引發抨擊。現在洛杉磯市長加切蒂還出面解釋，強調自己摘掉口罩就會「屏住呼吸」，這個說法徹底逗樂網友，甚至招來更多嘲諷。



綜合外媒報道，根據洛杉磯規定，大型活動上除了飲食民眾必須全程配戴口罩，但魔術莊遜在上個月30日分享的與加州州長紐瑟姆和洛杉磯市長加切蒂合照中可以發現全員都沒戴，兩張照片立馬在網上瘋傳，由政治官員帶起的不良示範引發重大爭議。

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加州州長紐瑟姆在事發後澄清自己是視現場情況「臨機應變」，他僅有在合影時才脫下口罩，其他時間都有乖乖戴好。

而洛杉磯市長加切蒂出席周三的新聞發布會時，竟語出驚人解釋「作為公眾人物我已經習慣被批評，整場比賽我都戴着口罩。但當人們想來一張合照時，我會屏住呼吸，感染機率是零」。加切蒂甚至當場展示他是如何脫下口罩「屏住呼吸」，他還說一個朋友告訴他「你好像是唯一全程都戴着口罩的人」。

CNN報道加切蒂竟用最荒謬的方式為自己辯護，這種「屏住呼吸說」實在令人匪夷所思，相較於加切蒂，加州州長紐瑟姆的「臨機應變」之說似乎還過得去。

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