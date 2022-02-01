美國夫婦感染新冠肺炎失嗅覺　家中失火聞不到　2歲子機警救全家

美國德州一對夫妻日前感染新冠病毒後，出現喪失嗅覺的症狀。沒想到某天家中突然失火，警報器也因故障未發出聲響，差點讓一家人在睡夢中遭大火吞噬，幸虧2歲的兒子跑到房間把父母叫醒，一家七口才能夠及時逃生。



根據《紐約郵報》報道，居住在德州阿爾沃德鎮（Alvord）的內森（Nathan Dahl）和妻子凱拉（Kayla Dahl）一共育有5名子女。

2人在今年初接連染疫，失去嗅覺，完全聞不到任何味道。

2歲兒勇救全家 本身為志願消防員的爸爸事後也直言是「奇蹟」（點圖了解更多）▼▼▼

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今年1月15日凌晨4點左右，夫妻倆突然被2歲的兒子布蘭登（Brandon）叫醒。據悉，當時布蘭登衝進臥室直喊「媽媽！熱！」（Momma, hot），同時還不斷咳嗽。2人才發現屋內佈滿黑色濃煙，而且火勢已經從客廳蔓延到臥室。

報道指出，內森是1名志願消防員，過去曾帶著孩子在家進行逃生演練，因此事發當下立刻照著逃生計畫帶著一家七口逃出門外後報警。內森受訪時表示，布蘭登當天晚上睡在客廳，大約在凌晨4點30分跑到臥室將他們叫醒，「當時布蘭登大喊著火、火、火！我還以為我又要出門工作了。」母親凱拉則直呼：「布蘭登救了我們整家人！他是我們的小英雄。」

根據消防單位調查顯示，起火點應該是放在客廳的煤氣爐。內森說，家中的煙霧警報器才安裝不到一年，沒想到真的遭遇火災時卻故障，幸好一家人都平安無事，只有布蘭登幾根頭髮被燒焦，「簡直就是奇蹟」。

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