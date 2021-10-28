不想打新冠疫苗？澳洲網售多色「假手臂」　溫提：別忘了扮痛

澳洲廠商日前在網上販售假手臂，供不想接種疫苗者在注射疫苗時使用，一隻要價1500澳幣（約合港幣8773元）。



澳洲政府規定10月15日起，所有勞工都必須接種至少一劑冠狀病毒疫苗，違反者恐被僱主革職。10月22日解封的墨爾本則規定，未接種疫苗者無法進入餐廳等特定場所。

販售假手臂的人聲稱，若戴上假手臂去注射疫苗，能讓人在沒有實際注射的情況下獲得接種證明，但販售者提醒「記得假裝在針頭進入時，表現出疼痛的樣子」。

醫護人員齊稱不可能被騙倒 點圖看看假手臂照片及網友反應▼▼▼

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假手臂廣告首先出現臉書頁面，文案寫著：「戴上假手臂（左右都有）去接種疫苗。佩戴時最好穿冬天的夾克，以掩飾你原本的手臂。多種膚色任君挑選。掛號快遞寄出。」

許多網友覺得這個方法很搞笑，認為醫護人員接種疫苗前，應該會因為「皮膚觸感及體溫差異」識破假手臂。一名網友建議：「戴假手臂前記得先微波，讓假手臂溫度跟體溫比較接近。」

還有網友說：「如果幫你注射的醫護人員看不出真假手臂的差異，還是離開給別人注射比較安全。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】