英國夫婦買下百年舊屋　密室掛聖經牆裏藏怪盒　詭異到不敢入住

撰文：聯合新聞網
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英國一對年輕夫妻在沒有事先看屋的情況下，從房屋拍賣會得標一間1920年代的房子。上月他們裝修房子到一半，卻意外發現屋裏有許多令他們「驚怕」的物件，嚇得表示：「可能會放棄裝修、賣掉房子」。

即睇這間舊屋有多陰深：（按圖了解）

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這對夫妻在社群平台分享經歷，自認拍賣會上買屋是犯了大錯，他們寫道：「我們找到一間『密室』，裏面竟掛着裝在袋子裏的聖經。」

夫妻隨後查看閣樓，看到舊手提箱裏裝着木製十字架這類很像「宗教儀式」的物品。更離奇的是，牆裏藏有奇怪的盒子、鏡子和斑駁的黑白照片。夫妻表示他們會去調查前屋主的身分。

許多網友建議夫妻捨棄這棟房子：「快逃」、「看影片我感覺不太妙……能量太強了」、「屋子裏有鬼」、「看起來像驅魔電影會出現的畫面」。

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