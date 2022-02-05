細思極恐｜泰國酒店遺失手機　打自己號碼竟接通　接聽電話嘅係……

最恐怖的靈異故事，不用多玄幻，愈簡單的靈異故事其實就愈可怕。



一名博主給大家分享一個親身靈異經歷，這個故事的恐怖在細節裡。看完故事之後，讓你想起會有「後勁」，然後起一身的雞皮疙瘩……

愈簡單的故事愈可怕 膽小勿進（點圖放大閱讀）▼▼▼

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這名博主是與伴侶同遊泰國，兩人預定了景觀房，在抵達酒店時卻被告知房間已滿。酒店直接安排兩人入住一間最尾的房間，即便博主心中不滿，但卻因為人生地不熟，所以多一事不如少一事，就不打算追究。這間尾房是在安全通道旁，經過時可以看見安全通道上一閃一閃的綠色燈光。打開房門，酒店房間是東南亞風格設計，由於陽台被對面的一道牆遮擋，基本上陽光是全堵著了，即便是大中午房間內仍沒有一絲的陽光。

房間的氛圍感壓抑，讓博主踏入房內就覺得有不適感。入住之後，博主開始收拾行李，忽然開著震動模式的手機就不見了，找了許久也沒有發現手機的蹤影。於是博主的丈夫用手機撥通，試圖讓博主的手機發出聲響以便找出手機。沒想到博主的手機被接通了，然後對方在電話的另一頭沒有作聲。該通話查詢之後證實是維持了7秒的通話時間。兩人以為手機留在了前台，於是跑到前台去查詢，但服務員表明並沒有撿到博主的手機。兩人回到房中，一進門就看見手機就在床上而已。她與丈夫對望了一下，黑屏幕的手機，剛剛二人找了許久怎麼可能沒發現在床上了呢？而且剛剛在房中撥電話尋找，也被接通，在房間只有兩人的情況下誰會去接通這通來電呢？翻查博主找到的手機，是沒有剛才的通話顯示，但丈夫的卻顯示有通話7秒。

最讓人匪夷所思的還在留言區，有人指該地當年經歷了大海嘯，當年災情慘烈。也有人認為，這件事或許不是靈異，而是更可怕的人為，說明有不法之徒藏匿在房中企圖偷取錢財和對遊客不利。的確，人有時候比任何神秘力量更可怕。

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