3大漢扮美女去杜拜色誘土豪照片瘋傳　機場被發現真面目曝光

阿聯酋14日發生一宗離奇案件，有消息指3名來自尼日利亞的旅客「男扮女裝」入境，儘管濃妝豔抹、身穿長裙，卻仍被杜拜國際機場的警員逮個正着。當地檢方表示，嫌犯們想要勾引當地土豪、大撈一筆，才會假冒身分，鋌而走險。



根據社交媒體上流傳的畫面，3名嫌犯用頭巾包住頭髮，並且遮住大部分臉龐，只露出一雙柔媚大眼睛，看起來妖嬈美麗。

不久後，他們被迫摘下頭巾，露出脂粉未施的下半臉，原來全都是留着平頭的男人。

「3大漢扮女人色誘土豪」照片瘋傳 亦有網民指事發地點為阿爾及利亞而非杜拜（點圖了解更多）▼▼▼

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消息指，儘管警方暫時拘留嫌犯，最後檢警都沒有提出訴訟。外媒認為，由於該國先前從未發生類似案件，因此缺乏相關法律及罪名。

去年8月，塞內加爾22歲男子姆布普（Khadim Mboup）假冒女友考大學，而且還順利應試2天，直到第3天才被監考老師發現。他坦承，因為女友覺得英文考試太困難了，自己為了愛人的未來着想，才會決心犯案，但最後仍因假冒身分與詐欺考試等罪名被捕。

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