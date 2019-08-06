【多圖】巴西22歲變性名模成為首位維密天使　比起女人更加女人

一年一度的時尚界盛事《Victoria's Secret Fashion Show》，自1995年開始，每年也備受關注，但自從2013年開始收視下滑，今年更傳出取消這個年度大騷。雖然如此，維密天使仍然令世界級模特兒趨之若鶩，近日該品牌破天荒聘用「跨性別模特兒」，22歲來自巴西的Valentina Sampaio，外貌比起天生的女模更具美態，靚到令人難以呼吸。

Valentina雖然是變性名模，但外形上卻百分百是美女。（Valentina Sampaio IG圖片）

巴西名模Valentina Sampaio，今年只得22歲，比起其他國際超模，她最特別是一名跨性別人士，自8歲開始完成變性手術的她，外觀神態百分百是大美女，而近日她在Instagram分享自己成為維密天使的心情，還向大眾表示「永遠不要停止夢想」，以往維密都會採用細碼模特兒，而自今年5月起用來自匈牙利，身材較豐滿的Barbara Palvin開始，已經預示到維密有意打破常規，接受更多元化的嘗試，而變性名模Valentina Sampaio肯定能為品牌打下強心針，相信令能維密東山再起。

以下是Valentina Sampaio高清泳裝美圖：

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Valentina的泳裝照，大部分男士都會心動。（Valentina Sampaio IG圖片）

以下是Valentina Sampaio高清日常美顏：

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