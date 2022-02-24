身上只剩5毫子卻遇街童勒索　少年「反勒索」對方爆笑結局神展開

有些人童年或許曾因為被不良少年糾纏，留下相當糟糕的回憶。然而最近有位日本網友，卻分享一件他被不良少年勒索，結果卻意外反轉，變成一齣溫馨喜劇的故事，引起許多人的迴響。



人間有情，不良少年也有善心的一面：（按圖了解）

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根據日本媒體《まいどなニュース》報道，日本Twitter網友「yalalalalalala」分享，表示他在國中時，曾經遇上一群不良少年向他勒索，要他「借點錢來花花」。然而當時他在恐懼之下翻出錢包，卻發現因為他剛剛才從便利商店花錢買冰，使得裏頭僅剩下8圓日幣（相當於港0.5元）。

因為錢實在太少了，反而讓不良少年們面面相覷，還說「啊、原來只有8日圓，不好意思」。大家沉默一陣後，乾脆開始一起吃冰，然而yalalalalalala突然想起來，他今天必須要打電話回家請媽媽來接送，但是錢已經買冰花掉了，於是向不良少年詢問，是不是可以借他10日圓打電話。

在解釋事由之後，不良少年深吸一口氣，最後還真的借給他10日圓打電話，讓他順利聯絡到媽媽回家。本來應該是被勒索，卻反而演變成從不良少年身上借到錢，這樣的反轉劇情，引起許多網友的轉貼及迴響。

網友們回應：

．「這根本是小說情節吧」

．「故事發展也太好笑」

．「簡直要笑死我」

．「我不喜歡讀長文但這篇我看完了」

．「完全變反勒索了」

．「拜託出書我會買」

．「感覺像動畫會演的橋段」

．「我有一個很重要的疑問：你買的冰是甚麼口味」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】