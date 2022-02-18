北京冬奧｜眼鏡娘選手反差萌迷倒日本網民　倒戈為俄羅斯美女打氣

2月12日，在北京冬奧女子冰壺比賽中，日本隊與俄國隊交手。許多日本網友在觀賽過程中，發現一名戴著眼鏡的俄羅斯選手散發出一抹神秘的氣質，長相亮麗宛如女明星，引發熱議。



綜合日媒報道，這位俄國冰壺選手名叫亞仙奇娜（Galina Arsenkina），今年30歲的她是隊內的二壘手，實力堅強。她在2018年參加平昌奧運時就已經引發不小的討論。由於她總是戴著眼鏡，也有網友稱她為「眼鏡前輩」或是「阿拉蕾」（源自鳥山明的漫畫《IQ博士》，港譯「小雲」）。

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當日本隊與俄國隊交手時，許多網友就紛紛在Twitter發文，稱亞仙奇娜「長得好像女明星」、「就像戲劇中的女間諜」、「長得太漂亮，沒辦法專心幫日本加油」、「真想看看她脫下眼鏡的模樣」、「有女老師的氣質」。「眼鏡前輩」這一詞後來也進入日本推特趨勢榜。

據悉，亞仙奇娜本來是花式滑冰選手，因為受傷而轉換跑道。她加入住家附近的冰壺隊後，由於表現出色，很快就受邀參加莫斯科的隊伍。

她現在的目標是「在奧運中奪牌」。雖然俄國的冰壺女子代表隊在這次的北京冬奧中連吃敗仗，恐與獎牌無緣，然而冰壺沒有嚴格年齡限制，她仍能繼續追夢下去。

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