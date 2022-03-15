日本矮男花500萬日圓變177cm男神　骨骼延長手術　看着都覺得痛

達成「高富帥」成就，是許多男人的夢想。然而受到先天侷限，不是每個人都能達到理想的「高度」。但最近有位日本醫生，就靠著先進的手術，成功讓自己高人一等，並大方分享相關的經驗。



根據日本媒體「文春Online」報道，一位綽號「Gen」的日本醫生，雖然顏值不差，卻對自己167公分的身高並不滿意。因此他決定到東歐的亞美尼亞進行「骨骼延長手術」。

這個手術利用骨骼再生的原理，先是蓄意弄斷骨頭，刺激新骨生長，接着再把還像是蒟蒻般柔軟的新骨頭拉長，以增加整體的總長度。

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Gen表示，雖然在日本國內也有提供類似的醫療服務，但這個手術需要動到他兩腳的大腿和小腿共四個地方，加上手術完後的靜養時間，估計在日本開刀得花上1500至2000萬日幣的高額費用。但如果到亞美尼亞動手術，就能將成本壓低到約500萬日幣左右。

Gen表示，他在第一次手術後的隔天，就能開始進行走路訓練，但第二次手術後，卻要等到足足18天才能夠走動。本來就偏瘦的他，還一口氣掉了12公斤，然而長高是他學生時期就有的夢想，因此讓他願意忍耐這些苦痛撐下去。最後Gen成長為177公分，和原本相比增加了10公分之多。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】