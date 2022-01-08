日本黑幫大佬生殖器手術失敗遷怒　手下出動刺殺　女護身中多刀

日本黑幫「工藤會」老大野村悟，過去曾犯下多宗案件，去年8月遭法院判處死刑。近日爆出野村悟涉及多起案件中，其中一件竟是派手下去刺殺女護士，經進一步了解，原來他為了加強男性雄風，曾去動了「生殖器增大」手術，不料卻手術失敗，認為女護士態度不佳，導致他身心受創，並下了江湖追殺令，派遣手下刺殺對方，所幸護士僅是受傷，逃過死劫。



日本黑幫工藤會老大野村悟涉犯多起案件在去年8月被判處死刑。（Twitter / @mytake114）

根據《每日星報》（Daily Star）報道，野村悟是日本九州福岡市「工藤會」的老大。2013年，一名女護士走在福岡市街道上，突然遭陌生人襲擊，其頭部、頸部和胸部等多處部位均遭刺傷，事後連忙送醫急救，所幸撿回一命，警方獲報展開調查，全案竟是野村悟的「報復行動」。

警方進一步追查，原來野村悟在2012年間，曾到該名女護士任職的整形診所進行陰莖增大術，希望能重振男性雄風，沒想到卻手術失敗，加上他認為該名女護士並未把他當大哥伺候，而是和一般病人相同待遇，讓他自認「老鷹變小雞」，因此懷恨在心，事後決定給對方一個教訓。

（編按：野村稱，女護士在診所內曾向他說，相比起紋身，術後發炎並不痛，他自稱被這句說話激怒了。他當天稍後向診所投訴後，女護士就他術後發炎一事表達歉意。野村悟自稱沒再為此惱怒了。）

檢方認定野村悟是挾怨報復依法起訴，此案審理後，他辯稱自己並未下達江湖追殺令，試圖撇清所有責任。（編按：野村否認指示或同意對女護士進行襲擊，他辯稱可能是他術後發炎的事傳入手下耳中。言談間似暗示是手下自發施襲。野村悟自稱沒理由傷害照顧自己的護士。）

除了這宗案件，野村悟在1998年至2014年間，曾犯下殺人襲警等4起重大刑案，共造成1死3傷，去年8月福岡地方法院一審認定野村悟是主謀，判處死刑，但他當時聽完判決後，隨即對審判長大喊「判決不公」，甚至還對承審法官嗆聲：「你會後悔一輩子！」

相關文章：澳洲整容名醫遭病人集體指控經常手術做一半突停下 竟為做這件事

+ 19

延伸閱讀：

Omicron大失控！東京確診數兩天飆四倍

【本文獲「TVBS」授權轉載。】