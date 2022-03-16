澳洲政府婦女網絡新標誌　被批太像「那個」遭投訴嘲笑最終撤下

遭受非議的標誌，是澳洲政府部門的其中一個，名為婦女網絡（Women's Network）的組織。澳洲政府表示該標誌是在2019年起政府內部為翻新政府機構的設計一部分，新一批標誌在近日推出，婦女網絡的標誌是其中一個。
新標誌是一個紫色，用草書書寫成的「W」，旁邊是一個帶有圓形末端的矩形形狀，和其他新標誌不同是多了一個W。這W在過去的標誌已一直存在，但卻因為這W的關係，拼合起來讓人聯想到這會是男性的陰莖。
I thought this was satire, but it is either thoughtless or an insult. Public money was spent getting a graphic artist, choosing the designing, selecting colours, approving, printing and publishing this logo for the Prime Minister's and Cabinet's Women's Network.— National Older Women's Network Australia (@OlderWomenNetAu) March 13, 2022
Poor messaging. pic.twitter.com/jDYKNdMCkg
新標誌公開後隨即受到多方的批評和嘲笑的對象，其中包括澳洲另一個組織全國老年婦女網絡，指其設計是「不是輕率就是侮辱」。在受盡多方指責後，澳洲政府在14日宣布撤下這爭議的設計。
有網民隨之亦指出，這大概是因設計師的時間或經驗不足所做成。另一方面亦因為新設計的各部門標誌都要有統一性，在勉強留下W字後，最終導致災難。
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