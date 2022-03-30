發生機率僅8萬分之一 西班牙媽媽剖腹誕下「人魚雙胞胎」
撰文：聯合新聞網
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西班牙女性3月24日在醫院剖腹生下一對雙胞胎，而且竟是羊膜囊未破的「人魚」小孩。
負責接生的醫生泰耶蘿（Ob-Gyn Ana Teijelo）在社群平台分享這個消息，並寫道：「這是我見過第一個羊膜囊未破的剖腹產，我喜歡！我還沒跟學生說這件事，雖然我承認我是當場尖叫的人。」
「人魚雙胞胎」誕生狀況（慎入，照片或引起不安）：
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胎兒離開產道時，還在未破的羊膜囊裡的情況稱做「EN caul」，英文有「人魚誕生」（mermaid birth）的說法，自然發生機率大約只有8萬分之一。
在西班牙雙胞胎的案例中，包裹嬰兒的就是2層羊水膜組成的羊膜囊。孕婦在臨產前破水時，羊膜囊就會破裂，很少產婦在沒有破水的情況下分娩。
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