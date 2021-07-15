研究指公羊閹割後壽命延長6成　專家：人類男性切掉或有同樣好處

長壽是許多人的「夢想」，甚至不惜花大錢，嘗試各種方式。但如果要跟「蛋蛋說掰掰」來延長壽命，你願意嗎？根據新西蘭一項研究發現，閹割過的公羊延緩了DNA老化，壽命最多可以延長6成，而專家認為，這個現象不只適用於動物，可能對人類也適用。



根據《每日郵報》報道指出，新西蘭奧塔哥大學遺傳學家薩格魯（Victoria Sugrue）和同事發現，閹割後的公羊延緩了DNA老化，壽命最多可以延長60%；薩格魯也提及，其實農民和科學家都知道，閹割後的公羊平均比正常公羊活的長。

但這是首次，有人從DNA來觀察是否閹割後的公羊比正常公羊老的慢。為了比較不同組公羊的DNA老化，研究人員透過觀察追蹤公羊、母羊，被閹割的公羊的DNA改變，來測量其的衰老速度。

研究團隊發現，公母綿羊的DNA衰老方式有很大差異，而閹過的公羊在部分DNA特徵上會變得女性化，閹過的公羊壽命最多可以延長60%。而專家也認為，男人如果切除睪丸的話，可能也會獲得相同的好處。

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