烏克蘭局勢｜俄羅斯仍有麥當勞開業？因「一原因」機場、車站仍有

因為抵制俄羅斯而宣布關閉在該國超過800多間分店的麥當勞，原本引發民眾瘋狂排隊搶着吃，就怕吃不到最後一口麥當勞。但現在發現在大城市裏的車站、機場還是買得到，原來這些都是加盟店，不受母公司轄制、照常營業。



員工忙着出餐，大家都乖乖排隊在等待，看起來就像是一般的麥當勞日常，但是看看餐點上的文字，俄羅斯的麥當勞怎麼居然還開着。

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顧客安娜：「我們偶爾看到它（麥當勞是開放的），我們去聖彼得堡，我們沒有到處都有麥當勞。」

當初母公司宣布抵制俄羅斯，關掉了俄羅斯850間麥當勞，引發再也吃不到麥當勞恐慌心理，到處都能夠看到人群在寒冷天氣中，排着一圈一圈沒有盡頭的人龍，瘋狂的畫面讓大家都印象深刻，但原來關掉的都是直營店，還是有一百多間加盟店不為所動，拒絕關門照常營業，而且因為地點多數都位火車站和機場，生意好得不得了。

麥當勞加盟店經理亞布洛科夫：「對我們來說沒什麼改變，而且我們是加盟商，我們和以前一樣工作，都照常上班，我不能提供任何評論，但對我們來說真的沒什麼改變。」

不過畢竟是加盟店嘴巴比較刁的忠實顧客還是吃得出來不一樣。

顧客亞歷克西：「味道是有些改變，但他們的經典口味仍保存着，漢堡薯條我在小時候常吃。」

只要找一下就還是有麥當勞可以吃，但是手機可能就沒這麼容易處理，因為「Z」這個符號儼然成為俄羅斯軍隊的象徵符號，手機大廠之一的三星旗下的GalaxyZFold3，在愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛波羅的海三小國的官網上，都看不到「Z」這個字，就怕觸碰到歐洲人的敏感神經，影響品牌形象。

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