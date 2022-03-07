The Simpsons阿森一族又中？　24年前「神預言」令人想到俄烏戰爭

俄烏戰事持續延燒，各國民眾都殷切期盼戰爭早日落幕。不過近來網路上掀起熱議，經典卡通《阿森一族》（The Simpsons）早在1998年便預測了這場戰爭的發生，令不少網友驚嘆「又是一次神預言」。
近日網路上瘋傳《阿森一族》片段，在第九季第十九集當中，講述主角「荷馬」不再是核電廠員工後，決定加入美國海軍，卻在軍演時誤將導彈射到俄羅斯水域，美、俄等國因而在聯合國展開談判。
#TheSimpsons #Simpsons #Ukraine pic.twitter.com/aWvgTUGJKP— The Simpsons (@TheSimpsons) February 26, 2022
然而劇中，俄羅斯大使竟揭露蘇聯解體「只是為了欺騙美國」，隨即出動坦克，展開軍事侵略行動，還安排早已逝世的列寧從棺材中跳出來，大喊「擊垮資本主義」的橋段。
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該片段早在1998年播映，沒想到繼預測特朗普當上美國總統後，24年前便神準預測西方國家將為此用盡一切手段，試圖阻止戰爭持續蔓延，如今看來格外諷刺。
俄烏戰事爆發後，《阿森一族》也特地在Twitter上傳圖片，媽媽「美枝」手中握着烏克蘭國旗，同樣為藍黃配色也讓網友們紛紛期待，這部跨時代的經典卡通能再次為這場戰爭帶來好預兆。
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