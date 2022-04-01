女遊客波多黎各浮潛後覺得耳朵癢　用夾子一抓竟爬出這生物

波多黎各一名女遊客在聖胡安（San Juan）浮潛時，突然覺得耳朵跑進異物，影片中可看到，她請醫生幫忙把耳中異物夾出時，竟然竄出一隻活的小螃蟹，驚悚畫面在網路上瘋傳。



女網友wesdaisy近來在TikTok上分享一段影片，標題寫着「在聖胡安浮潛時，居然有螃蟹」（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

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在長達約一分鐘的影片中，醫生把小夾子伸進女子耳朵，還貼心警告，「會有點痛喔」，後來好不容易才夾出一隻活跳跳的小螃蟹。

影片最後可看到小螃蟹特寫，讓女子十分驚訝怎麼會跑進耳道。驚悚影片獲得240萬網友觀看，許多網友表示，「螃蟹居然也可以跑進耳道，新的恐懼誕生了」、「天啊，以後我到水裡都要戴耳塞了」。

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