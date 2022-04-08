日本報紙登「巨乳女生」漫畫廣告掀論戰　網民：只想服務男讀者嗎

日本動漫紅遍全球，然而部分作品中偏腥羶色的內容，卻也經常成為社會爭論的話題。最近就有報章媒體，因為刊登了一張爭議的漫畫廣告，引發網友們的論戰。



日本報紙全版刊登強調女角胸部的「星期一的豐滿」漫畫廣告，引起網友間的爭論。（mercari）

根據日本媒體《REAL LIVE》報道，報紙《日本經濟新聞》近來全版刊登了漫畫「星期一的豐滿（月曜日のたわわ）」最新集數的廣告。這部漫畫作者為漫畫家比村奇石，原先是在個人twitter上發表，打着以「給星期一早上各位社畜哥哥送上豐滿」的理念，充滿着許多胸部豐滿女高中生等角色的連載作品。走紅之後，也推出了單行本及動畫版。

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對於如此帶有性暗示的作品，廣告大剌剌登在報紙上，不少網友都表示反對，認為：

．「好噁心」

．「明知道會被罵還登」

．「搞錯年代了吧」

．「身為日經新聞，卻只想服務男性讀者嗎」

．「左下那張圖太誇張了吧」

．「該來抵制日經了」

．「蘿莉控大國日本」

．「完全不是適合放在日經新聞報紙上的廣告吧」



但也有網友認為並無不妥，表示：

．「只要花錢就能刊廣告啊」

．「日經報紙本來就常有漫畫的廣告了」

．「很可愛啊」

．「嫉妒人家畫得好吧」

．「胸部大就說是性榨取，胸部小就說蘿莉控，胸部普通就說沒特色」

．「能在日經刊登廣告，講談社很會喔」

．「也有BL作品的廣告啊，怎麼不去抗議一下」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】