「日清合體杯麵」熱爆日本　廣告更騎呢　盤點業內王者「神創意」

眾所周知，日本的設計——細致到「變態」；泡麵——無數阿宅的精神食糧。當二者結合起來……沒錯，我說的就是日清！最近，作為泡麵界的創意發動機，日清又發力了！



這款帶着日清經典產品設計的瓶子，就是新款——杯麵味的汽水！各種口味應有盡有，就是喝的時候得做好覺悟！

日站君只想說，日清不愧是泡麵界裏的行為藝術家，創意又魔性！前陣子，日清還推出二合一口味泡麵，用了特攝片風格，也是創意的極致。這不是比《火影忍者博人傳》熱血？看着看着，體內居然產生了一種熱血的中二氣息蠢蠢欲動！

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王道與煙燻的組合，超絕搭配！假面系正統中的正統！超人氣海鮮味與咖喱味的組合！Sea與Curry組成了Searry！您這波是不是還想順便碰瓷「Siri」 ？8種口味4個組合，如此王道熱血，別說反派了，日站君看了也認輸！再次重申，日清不愧是泡麵界裏的行為藝術家，創意魔性的王者！

其實縱觀日清杯麵的廣告設計，你就會發現日清的「神操作」 真的不少，今天我們就一起來回顧一下！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日清不止是動畫廣告上讓人欲罷不能，真人版一樣創意好玩！就比如這個「笨蛋大學畢業篇」，影片很搞笑，內容很直接！笨蛋大學的校長在畢業典禮上致辭，說話很直接：「你們學的進入到社會之後都沒用，食品廣告讓人覺得很好吃就行了！」「就現在，當個笨蛋，乖乖說好吃就行了。」然後撕下背景板，但是不小心啟動了機關，最後射線摧毀了日清總部……這……最後一段就是被逼瘋的乙方吧！

在氛圍上，日清也是拿捏的死死的。漆黑的夜幕下，燃燒的火焰、滴着油脂的烤雞肉、鐵板上冒泡的煎蛋，然後就是一碗咕嘟咕嘟冒泡的泡麵！一燈如豆，光微弱卻是夜幕裏最明亮的，一個人忙活半天終於可以大快朵頤，溢出畫面的幸福感，哪個吃貨能忍得住！就是這短短的15秒視頻廣告，在YouTube上有1100萬的播放量！只能說，在勾起食慾這塊，日清把控的到位！

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1958年，日清創始人安藤百福推出第一款日清雞湯拉麵。20世紀80年代，除了口味、口感上的提升，在廣告創意上面，詼諧幽默成了主要基調。

可能不少品牌在有一定知名度、足夠成熟之後，可能都會偏向「穩重拿手」 的設計角度，但如今的日清已經63歲了，設計風格依然保持如此。以幽默搞笑為主要方向，就好像一直在跟年輕人對話一樣，腦洞大開、放飛自我、隔一段時間就能出圈，吸足了眼球！不過，這樣「永不變老」 的創意，確實看着更有食慾！

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