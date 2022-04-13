演《王冠》戴妃爆紅 Emma Corrin行紅地毯戴「史力加胸罩」惹熱議

英國女星艾瑪科林（Emma Corrin）在Netflix影集《王冠》中飾演戴安娜王妃走紅，還靠着此角奪下金球獎最佳戲劇類女主角獎，演技受到肯定。



近日，她出席勞倫斯奧利弗獎（Laurence Olivier Awards）時，以一套內衣外穿的造型登場，奇特設計引起網友熱烈討論。

無厘頭戴「史力加胸圍」惹熱論 點擊放大瀏覽有關照片及艾瑪科林於《王冠》的戴妃造型▼▼▼

+ 20

艾瑪科林10日參加在倫敦舉辦的勞倫斯奧利弗獎，當天她身穿一件橘色無袖長洋裝，底下搭配黑色漆皮長靴，特別的是上半身還搭配了一個與洋裝圖案相同的內衣外穿，不過網友似乎難以理解她的時尚，還笑指她的造型像「史力加（Shrek）頭蓋骨」，留言「好殘忍，把史力加的頭皮割下來帶身上了」、「胸前兩個東西看不懂，其他都挺好看的」、「COS奶牛」。

事實上，艾瑪科林的打扮一直偏中性、前衛，先前還曾上傳為雜誌拍攝的婚紗照，自稱「你們最愛的酷兒新娘」，被外界解讀為出櫃，許多粉絲湧入給予祝福，但鮮少公開感情狀態的她，至今都未對「出櫃」說法公開回應。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】