王冠劇評︰戴卓爾夫人也不合格的「巴摩拉測試」　成全季神來之筆

Netflix高口碑熱劇強勢回歸!劇集季季評分9分+。既能滿足花生愛好者對英國皇室的八卦心,又呈現了英國王權、政府以及教會間的關係。還毫不枯燥地點到了上個世紀的英國的諸多大事件。內容即豐富又有營養——這就是《王冠》第四季。

可能有朋友一看是「第四季」就勸退了,因為沒追過前幾季。可這次筆者要說:請留步。雖然一路追下來肯定最好,但最新一季的劇情有一定獨立性,不屬於沒看前傳便會摸不著頭腦的劇集。

加之本季的兩條支線涉及的,是戴卓爾夫人、戴安娜王妃這種大多數人或多或少有所耳聞的知名歷史人物。其所處的上世紀時代背景,英國的政權體制,中學課程也有涉及。所以,綜合以上,沒看過前幾季的朋友,如果感興趣也是放心可以看的。

這部投資超億元英鎊的系列劇,製片人、編劇Peter Morgan,是英國王室題材的老熟人了。《華麗孽緣 The Other Boleyn Girl》﹑《英女皇 The Queen》都是出自他之手。

而該季出演主角的,可謂妥妥的實力派,奧斯卡影后+金球獎最佳女主,奧莉花高雯(Olivia Colman)。新一季口碑就爆棚,豆瓣評分9.3。所謂好劇本+大製作+好演員,各種亮點絕對三言兩語難以概括,所以更多內容讓我們下文細聊——

系列故事主要圍繞伊莉莎白二世展開。從第一季1952年,丘吉爾任英國首相時期,佐治六世因病突然逝世,僅25歲的伊利沙伯繼位。公主到女王,年輕的伊莉莎白不得不面對英國王室紛繁複雜的家庭、社會瑣事,以及在諸多事務中一步步成長。

經歷了第二季的蘇彝士運河危機、普羅富莫事件以及愛德華王子誕生,第三季的丘吉爾過世、美國人登月、溫莎公爵過世、查理斯受封、卡米拉出現、瑪嘉烈公主婚姻等多件大事。

到這一季,已然邁入上世紀八十年代為主的,戴卓爾夫人任首相的時期。如宏篇傳記般的整體格局,描繪了年輕的女王由青澀,到閱歷世事後的沉穩的中老年。它聚焦王冠,描繪王冠之下權勢地位的萬丈光芒。也洞悉「欲戴王冠,必承其重」的步履維艱。

其實觀眾從新一季的海報不難看出,本季是由三個女人主打這場戲。伊莉莎白女王、戴卓爾夫人、戴安娜王妃。而當地點落到王室的私人住宅,巴摩拉城堡,兩場「巴摩拉城堡測試」( The Balmoral Test)也將先後展開。

所謂的巴摩拉城堡測試,則是即將要成為王室成員的新人,或邁入政壇的人,需要面臨的禮儀測驗。測試由女王主導,其主要家庭成員作為輔助。

戴卓爾夫人初任要職,自然受邀前往。這段戲寫得細膩又精彩。篇幅不長,卻三爬兩撥將王室成員,與出身普通鐵腕政客的形象刻劃出來。剛到城堡,不同身份地位的鴻溝立即顯現了出來。僕人給戴卓爾夫人及其先生分別安排了臥房。一看夫妻倆居然要分床睡,戴卓爾夫人當然挺驚訝。至於為什麼會有這種習慣,緣由不止一個,但觀眾往後看,或許能略知一二。畢竟王室的婚姻,未必是以夫妻恩愛攜手生活為底色的。

有了一個差異性的開頭後,戴卓爾夫人的城堡之行,格格不入的尷尬情節可謂接二連三。夫妻倆為了赴晚宴穿了正裝,但穿了正裝出現在下午茶場合,就又鬧了尷尬。晚餐過後的遊戲時間,戴卓爾夫人也是滿臉心不在焉。國家各種內憂外患,蘇格蘭地區混亂不斷,英政府財政和信任均有嚴重危機,這些人王室成員居然還能無憂無慮地玩遊戲?

是的,他們玩遊戲,他們不僅玩遊戲,還嫌棄戴卓爾夫人不懂娛樂。畢竟貴族的身份世襲而來,出生起就含著金湯匙,一輩子也不需要奮鬥什麼,玩樂起來可不就是心安理得嗎?何況君主立憲制,王室更像是吉祥物一般的存在,他們不干預政治,甚至不了解國家的處境。

至於次日的狩獵安排,更是從階級上直觀地展現了二者的差異。狩獵作為上層階級喜愛的活動,有一定階級代表性。而戴卓爾夫人則一看便沒有過狩獵經驗,居然穿了一身顏色鮮豔的套裝和小高跟現身。她不知道狩獵要走山地林地,不宜穿高跟鞋,同時顏色太鮮豔的著裝容易被獵物發現,影響狩獵。

後來她以著裝礙事,要去換衣服為藉口,回城堡爭分奪秒地處理了一下公務。夾縫間,編劇又在戴卓爾夫人與瑪嘉烈公主間,安插了一段別有深意的對話。公主見戴卓爾夫人沒去打獵,上前詢問。誰知戴卓爾夫人那句「本來是(去打獵),但是你姐姐……」還沒說完就被打斷了。公主說︰

她是女王,不是我姐姐。 瑪嘉烈公主

姐姐這種親切的稱呼是戴卓爾夫人這樣的平民常用的。而真正的王室貴族,只以「女王」相稱。

接著,公主又指出戴卓爾夫人坐著辦公的那張椅子,沒人敢坐。對方當然想要表示歉意,結果「請你原諒」才出口,又被打斷了。

我的天,也別這麼說,請求是件很悲哀的事,我們從來不這麼做。 瑪嘉烈公主

發現沒有,真正的皇族,一個從出生起便不需要請求的階級,人生的字典裡,根本沒有「請求」二字。說起來,戴卓爾夫人的巴摩拉城堡之行,其實加起來不足二十分鐘的篇幅。卻將王室與政客的區別幾場戲就交代明白了,不得不佩服編劇的敘事效率。

另一位即將抵達城堡面臨測試的,則是戴安娜王妃。與戴卓爾夫人不理想的測試結果相反,這位準王妃收穫了一致好評。然而,由此以為平民王妃與高高在上王室便可以沒有隔閡,那就錯了。因為哪怕準王妃家世並不貧寒,跟天生的王室貴族之間,仍然有壁壘。

在那場驚艷了全球的世紀婚禮後,戴安娜嫁給了查理斯王子。英國廣播電視公司用33種語言向世界轉播了婚禮的盛況,全球7億多觀眾沉浸在這童話般的王子與公主的愛情中。奈何並不存在公主與王子幸福地生活在了一起,這種童話結局。

社會不安定,王室形象受損,他們需要一位甜美的王妃來重塑王室在公眾心中的形象。但悲哀的現實是,王子另有一位情婦,並且對戴安娜毫無愛情可言。彼時的戴安娜尚年輕,還沒有得到過愛情便空守諾大的宮宅。在那個沒有移動互聯的時代,孤獨、寂寞、愛的匱乏一點點地把她推向精神抑鬱。她掙扎於婚姻,心力交瘁。一直在折磨自己,暴飲暴食,然後催吐。

她有過不少情人,卻始終沒得到過愛。與王子出訪澳大利亞回來後,她去找了女王。一個飽受丈夫冷待的女人,一個高處不勝寒的女人,終於不顧一切地想要從所謂的親人那裡索取一點溫情。她最終沒有再尊稱對方女王殿下。而是喊了聲「媽媽」。但女王是如此不適應這種親情的流露。畢竟她連自己的孩子都不曾了解,甚至未曾給他們洗過澡,因為不知道該如何抱與撫摸自己的孩子。

而與戴安娜從公眾那裡得到的愛戴不同。她在皇家不僅沒有得到愛,甚至得到了與之相反的東西。她的丈夫恨她,安妮公主恨她,甚至有可能女王都恨她。她向女王傾訴,甚至是乞求:

你是整件事的關鍵,你是整個團體的隊長,如果你能愛我,認可我,接受我,其他人也會跟著做。 戴安娜王妃

然而女王聽了她的話卻只想趕緊離開。哪怕戴安娜像一個任性受傷的小女孩那樣抱住她,說:「請別讓我離開,別把我推開,媽媽……」女王都只給了她一個有些不知所措反應,而非來自親人的憐愛。

這種冷漠彷彿成了王室習以為常的空氣。他們可以對遠在天邊的底層懷有一些人道主義式的慈悲,同情他們掙扎在水深火熱之中的生存現狀。但也可能抹殺掉不符合王室標準近親。就像瑪嘉烈公主發現,她有一些表親因為智力有問題慘遭到遺棄後,說的那番話:

這是邪惡,冷血,殘酷。這和我自己在這個家庭經歷的冷酷無情完全相符,如果你不是第一繼承人,如果你是有個人需求的個體,有該死的非同一般的性情,如果你不符合完美的模型,沉默、盡職、謙卑,那你就會被一腳踢開,或被藏起來,或許更糟,被宣布死亡。 瑪嘉烈公主

劇雖只有十集,但敘事效率之高妙,太多內容可以拿出來詳細解讀。創作團隊敢於傾注,也敢於為了作品能呈現出高度精華的狀態捨棄很多。比如為了還原戴安娜王妃的天價婚服,斥資不菲,但最後在正片裡的不過短暫地展示了一下頭紗和背影。

而此外,在劇情核心始終圍繞王冠、王權的情況下,各種歷史大事件也都恰到好處地點到為止。不論是上述的世紀婚禮,還是馬島戰爭這樣的重要時刻,都處理得克製而有分寸。電視劇出於藝術創作,未必與復雜多面的歷史100%重合,卻能做到史實與編劇自主創作之間維持著極好的分寸感,實屬不易。

所以說,這一季觀眾可能會感慨戴卓爾夫人、戴安娜王妃的命運。可能會感嘆皇室就像是一群沒有感情的人維繫著皇室的榮耀。可能更會感慨,這是一部難得的好劇吧。

