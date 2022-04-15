馬來西亞雪蘭莪州蘇丹買畫 畫中議員全變猿猴青蛙 網民反而叫好
撰文：房伊媚
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馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）王室4月12日在社交媒體公布，蘇丹沙拉夫丁（Sultan Sharafuddin Idris Shah al-Haj）最近購買一幅描繪國會的畫作。畫中的國會議員被畫成猿猴和青蛙。不少網民認為畫作是在諷刺馬來西亞的政治環境，紛紛讚揚蘇丹的舉動是在表達民眾的心聲。
雪蘭莪州王室在Instagram和Facebook公布畫作的照片，以及沙拉夫丁與畫作的合照。畫作描繪一群青蛙、大猩猩、紅毛猩猩、狒狒、猴子坐在國會的議員座位。畫中的猿猴臉部表情豐富，有些在嬉笑。
有指畫家將國會議員畫成猿猴，是在諷刺他們沐猴而冠，比喻他們徒有儀表或地位而無真本領。有人認為畫家將國會議員畫成青蛙，是在諷刺一些議員經常「跳槽」，指他們不斷更改所屬政黨。
雪蘭莪州王室表示，沙拉夫丁將這幅畫掛在他的私人書房，也希望將來拍賣此畫，並將拍賣所得的款項用作慈善用途。
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Facebook用戶Sam Razi於13日在雪蘭莪州王室的帖文下留言並高呼「吾王萬歲」，他感謝沙拉夫丁能看到人民所看到的情況。用戶Ahmad Junaidy於12日留言指，如將這幅畫掛在馬來西亞國會大廈的正門，用作提醒議員，就會更有意義。