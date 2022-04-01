新冠肺炎｜新加坡與馬來西亞通關車水馬龍　首7小時逾1.1萬人過境

新加坡與馬來西亞4月1日零時起互相開放陸路邊境。新加坡移民與關卡局（ICA）當日發聲明指，截至上午7時，已有逾1.1萬人經兩個陸路口岸進出兩國。



兩國規定，已完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的旅客可經陸路口岸進出兩國，不須接受病毒檢測和隔離。12歲或以下、未完成接種疫苗的兒童，可在一名已完成接種疫苗的成人陪同下過關。

大批民眾3月31日晚開始在兀蘭（Woodlands）和大士（Tuas）關口等候通關。有網民3月31日晚在Twitter上發布照片，顯示在新馬通關前約10分鐘，新加坡兀蘭關口前的車龍非常長。

Heavy traffic building up at Woodlands Checkpoint with 10 minutes to border reopening. Nature is healing. pic.twitter.com/m0sUgzpnyt — Dhevarajan Devadas (@historyogi) March 31, 2022

民眾駕駛汽車或電單車過關，也有人徒步過關。

彭博社4月1日稱，馬媒引述馬來西亞柔佛州（Johor）州務大臣Onn Hafiz Ghazi稱，預料在新馬通關後的首週內，將有最少40萬人過關。