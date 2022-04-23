日本村政府大擺烏龍　463戶新冠補助共280萬誤打入同一人戶口

日本山口縣阿武町公所因作業疏失，把共463戶、每戶10萬日圓的新冠補助金共4630萬日圓（約港幣283萬元），轉帳至一名村民的帳戶，這名男子不願還錢，只說「我會贖罪」。



山口電視台報道，町公所8日發生嚴重作業疏失，把4630萬日圓轉出後，職員立即拜訪帳戶持有人，但該名男子稱「已經把錢轉到別家銀行的帳號去了」。

面對公所請求返還溢領款項，男子竟說「回不去了，我不會逃跑，我會贖罪」，沒有還錢的意思。他表示沒有拿去還債，但是對於錢去了哪裡，用於何處，還剩下多少等，皆拒絕回答。

之後公所持續以電話和電郵聯絡，並到男子住家和公司拜訪，但男子避不見面。

阿武町長花田憲彦22日召開記者會表示，對於事件演變至此感到非常遺憾，對村民相當抱歉。

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