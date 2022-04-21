美國會大廈驚傳「飛機威脅」全員緊急撤離　竟是自家陸軍擺烏龍

美國華府當地時間20日傍晚，驚傳有一架飛機在靠近國會大廈的管制空域附近不斷盤旋，警方火速戒備並緊急撤離國會大廈內的所有工作人員。所幸調查後發現是虛驚一場，原來該架飛機是一架軍用飛機，當時機上載着準備為棒球賽進行賽前跳傘表演的人員，疑似因飛機起飛前沒有通報，才會造成這場烏龍。



根據美聯社報道，美國國會大廈警方20日傍晚6點30分左右，突然下令疏散在國會大廈內的人員，理由是「正在追蹤一架可能構成威脅的飛機」，但並未透露相關細節。不過不久後便表示，稱該飛機沒有構成任何危險。

班機疑沒通報致恐慌 累國會大廈人員驚慌撤離（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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報道指出，該架軍用飛機當天自馬里蘭州的安德魯斯空軍基地起飛，機上載著美國陸軍「黃金騎士」跳傘隊成員。當時，他們正準備前往距離國會大廈僅1.6公里的球場，為美國職棒（MLB）的華盛頓國民隊的比賽進行賽前跳傘表演。消息人士透露，初步調查顯示，該架班機疑似沒有確實通報起飛資訊，或是沒有事前取得許可，才會導致這起大烏龍。美國陸軍發言人則表示，目前正在全面審查這起活動，確保所有程序都獲得遵守。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）事後除了感謝警方迅速反應外，也批評美國聯邦航空總署（FAA）顯然沒有通知國會警察這次飛行，強調國會非常期待這次事件的調查結果。

此前，由於美國國會大廈在去年1月6日曾發生「史無前例」的大規模暴動事件，大量挺特朗普人士持武強行闖入國會，試圖阻礙確認拜登當選總統的會議，國會殿堂遭暴徒「佔領」，以及政府官員趴地躲避攻擊的畫面震撼全球。執法單位便不斷致力於提升當地維安，就怕相同事件再度上演。

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