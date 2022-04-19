新冠疫情下我們差不多每一天都需要帶上口罩，成爲日常開銷不可或缺的一部份。雖然我們每一次用完都會即棄或需要清洗，日本的一班年輕女性卻從中發現商機，竟然開始販賣「原味口罩」。這並不是因爲口罩庫存不足，而是爲了滿足特殊性癖好。被口罩上殘留的化妝品和女性芳香所吸引，有不少男性會花錢買這些口罩回家作「配菜」……



（YouTube：@ABEMA 変わる報道番組#アベプラ【公式】）

最近日媒ABEMA在節目中講到疫情下日本暗地裏在流行販賣「原味口罩」。在各個社交平台上都會找到售賣自己使用過的口罩的女性。有受訪的女性表示自己會以1000円（大約港幣61元）一個口罩的價錢在網上出售口罩，認爲與其將口罩直接丟棄，既然賣口罩可以賺到外快，何樂而不爲呢？

👇👇👇即睇疫下售賣「原味口罩」風氣👇👇👇

+ 14

👉人魚傳説是真的？！300歲「半人半魚木乃伊」驚現人體相似組織 !

在疫情下二手口罩人氣急升，似乎升格與内衣褲並列，成有特殊性癖好人士最愛的收藏品之一。有售賣這些「原味口罩」的大學生Yuko表示，自己認爲口罩在佩戴後只會變成垃圾，既然有人願意買爲甚麽不賣呢？Yuko亦講到自己每次都會在交收時在客人面前脫下口罩交給對方，這樣才能保持新鮮度和證明自己真的佩戴過這個口罩。她亦會特意將妝容化得比較濃，讓唇膏印在口罩上，客人就會更加滿足。她的「原味口罩」以一個1000円（大約港幣61元）的價錢發售，與兼職時薪差不多，但卻無需要付出任何勞力。因此，網上有不少女性會在社交平台上載貼文，出售自己的「原味口罩」以賺取外快。

（YouTube：@ABEMA 変わる報道番組#アベプラ【公式】）

其實日本在疫情前也曾經因流行網上售賣二手内衣褲而受到關注，政府亦因應問題立了法例以打擊市場。但該法例只規範售賣未成年人曾使用的内衣褲，出售「原味口罩」並未有任何法例規制。Yuko指出疫情下自己的兼職時數減少了，看到別人在網上販賣「原味口罩」，於是自己也仿效以賺取生活費。有同樣出售「原味口罩」的30歲OL Chisato表示自己有客人會以月額購買她的口罩，但價錢是3000円（大約港幣184元）一個月，遠比20歲或以下女性的「原味口罩」市價低。Chisato亦講到自己一開始出售「原味口罩」時也有些許抵抗，但現在反而會因自己被人渴求覺得開心；還因此開始出售「原味内衣」，行動升級。她還講到因爲網上交易平台會刪除原味内衣和口罩的貼文，自己會以出售T-shirt的貼文作掩飾，向網民出售「原味」產品。

（YouTube：@ABEMA 変わる報道番組#アベプラ【公式】）

👉港男初嘗飛機杯唔識熄機 下體如被按摩槍瘋狂攻擊：直接震入神經

日媒ABEMA調查100個在網上售賣「原味口罩」的女性時發現，賣家由初中生至20歲左右的女性都有。主要都是因可以輕鬆賺外快而開始售賣。口罩會因材質等因素而以300至1500円（大約港幣18至91元）之間的價錢出售。而且客人還可以加錢要求賣家在口罩上留下化妝品和口水，購買帶著口罩的照片，或要求賣家將同一個口罩連續戴兩天等。

有從一年前開始收集「原味口罩」的男性表示自己從18至19歲的少女們購買了大約10個口罩。除了收集口罩少女的照片，他亦熱愛呼吸口罩上殘餘的女性芳香，還會戴上這些口罩以滿足自己的性癖好，甚至用作自慰時的「配菜」。最驚人的是這位男性原來已經有妻兒，但卻還是會網購「原味口罩」直接寄到家裏，令節目主持們非常震驚......

（YouTube：@ABEMA 変わる報道番組#アベプラ【公式】）

大家對這個售賣「原味口罩」的風氣如何呢？先不説防疫衛生意識，這種特殊性癖好有點難以理解，而且女性們面交口罩時也會有一定風險，想賺外快也應該有其他方法吧......

同場加映：日藝人拍攝撞期花式解決 突破人類極限分身上兩節目熱爆全國

日本有許多電視台和不同種類的電視節目，不論甚麽時間開電視也總會找到自己有興趣的節目。但或許正正是因爲太多電視節目，才會搞出這次的烏龍。日本一位搞笑藝人日前因爲經理人在幫他接工作的時候不小心將兩個節目的拍攝安排在同一時間，而必須分身上陣同時參加兩個節目。節目組用一塊鏡子將他一分為二，從兩個攝影棚看都能反映出半身，場面相當搞笑引來網民一番討論。日藝人拍攝撞期花式解決 突破人類極限分身上兩節目熱爆全國👈 👈 👈