裝修拆牆驚見60年前麥當勞薯條仍很脆無異味　事主讚當年施工到位

美國伊利諾州一名男屋主在裝修浴室時，發現了一包尚未吃完的麥當勞薯條，從包裝來看應有60多年歷史，而且保存良好，屋主還說明取出薯條時毫無異味，而且非常脆。



據《鏡報》報道，美國伊利諾州的一名男子羅伯（Rob）在拆除家中浴室的一處固定裝置時，發現了由一條舊抹布包起來，尚未吃完的麥當勞薯條。且從紙袋包裝可看出是美國麥當勞數十年前的商標。

羅伯也將其拍下，並上傳到網絡論壇，有網友笑稱羅伯是考古學家，也有網友鼓勵羅伯拿去拍賣賺一筆裝修費；還有網友回覆道「作為一名前建築工人，你會對許多新房子藏有的薯片包裝袋、可樂瓶、速食店飲料杯感到驚訝」。

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另有人從商標推測薯條最早可追溯至1953年，但有網友指出美國麥當勞在1、20年前曾復刻此款商標。對此，羅伯則回答家裏近期才開始裝修。報道亦指出，羅伯家附近的麥當勞1959年首次開業，而羅伯居住的房子於同年建成，推估這包炸薯條應有約60多年的歷史了。

羅伯也表示，這包薯條仍然非常脆，拿出來的時候完全沒有異味，而且周圍無老鼠的蹤跡，顯示1950年代的建築工人在牆方面的施作非常好。

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