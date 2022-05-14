尹錫悅妻子金建希管得嚴？夫人「愛的注視」韓國新任總統放下酒杯

韓國總統尹錫悅在5月10日就職，擁有「韓最美第一夫人」稱號的金建希也成為目光焦點，相差12歲的兩人一舉一動立刻引發話題。就職晚宴當天，正當尹錫悅拿着酒杯開喝時，金建希被指一個轉頭露出犀利目光瞪着尹錫悅，讓這位大總統立馬放下酒杯，對於尹錫悅的反應支持者表示「很可愛」，原來尹錫悅也是個「妻管嚴」。



韓媒《中央日報》報道，尹錫悅上任當天的5月10日夫妻倆行程滿檔，除了前往國會議事堂參加就職典禮外，晚上還得前往首爾市中區的新羅酒店迎賓館參加就職紀念晚宴，過程中夫妻倆的微妙互動也被捕捉到，當尹錫悅拿起酒杯，正歡喜地欲一飲而盡時，身旁的金建希見狀竟轉頭「斜睨怒瞪」，雙眼散發出銳利的光芒，一個眼神就嚇得尹錫悅趕緊放下酒杯。

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對於這一幕尹錫悅支持派表示肯定，「感受到妻子視線就放下酒杯的樣子很可愛」、「會觀察妻子臉色，跟我一樣」、「真的是被老婆狠狠緊盯過活啊」；不過也有網友嘲諷，認為尹錫悅被老婆給吃死死要爬到頭上了。在野黨的Podcast時事評論家金容敏（김용민）甚至在Facebook反諷，從就職晚宴當天尹錫悅被老婆金建希「緊盯」的場景就能知道，「雖然就職的總統是尹錫悅，但似乎掌權的是金建希」。

而在就職晚宴上還有一幕引發熱議，當金建希在與共同民主黨的臨時黨魁尹昊重（윤호중）寒暄時，尹昊重看到美人當前竟露出過份燦爛的笑容，可見第一夫人的魅力無法抵擋，誇張到需要用手遮掩住笑容，妙的是大選前尹昊重不斷抨擊金建希，稱她文憑、工作經歷都是造假，現在卻笑容洋溢到無法克制自己，讓不少韓國網友嘲諷根本是「豬哥」。

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