韓國高顏值準第一夫人金建希認整容　舊照曝光遭韓星嘲像米高積遜

韓國第20屆總統當選人尹錫悅49歲的妻子、準第一夫人金建希有着「明星級」的外貌，還有粉絲為她成立後援會，但她卻被爆出整形前的舊照與現在差異極大，她本人則僅承認眼睛有動刀。韓國歌手安致煥就出了一首新歌《長得像米高積遜的女人》從封面到歌詞，諷刺意味都相當濃厚。



根據《南華早報》等外媒報道，歌手安致煥在韓國大選前不久發行新歌《長得像米高積遜的女人》歌曲封面畫着一名穿西裝、襯衫的女性，歌詞寫道「在貪圖什麼呢？」等疑問句語尾讀音與「建希」二字唸起來完全相同，再加上提到「長相換了好幾次的女人，名字也換了好幾次的女人」等，被認為在影射準第一夫人金建希整形、涉嫌炒股等爭議。

然而，金建希過去在丈夫尹錫悅競選總統期間也被挖出據說是「整形前」的舊照，樣貌與現今如韓劇明星般的美貌相去甚遠，成為對手陣營抨擊的議題。尹錫悅曾跳出來擁護她表示，「妻子因為我的政治生涯遭受許多痛苦，包含公眾對她外貌的關注。」他也回擊安致煥等人的做法超越了言論自由保障的界限，激起公眾「厭女」的情緒。

歌手寫歌嘲諷「長得像麥可傑克森」，封面上的女性與金建希公開為爭議道歉時的穿著相似。（圖／翻攝自推特）

韓媒「Korea Herald」報道稱，金建希2008年改掉「金明信」舊名，也曾公開承認動過眼部整形手術。對於網友與國民力量黨部的「厭女」批評，歌手安致煥回應，這首歌是針對前韓國總統朴槿惠的「閨蜜門」事件主角崔順實所寫的，希望韓國不會再次陷入絕望的權威噩夢。

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