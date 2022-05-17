印度公司取消居家辦公　限職員1個月內返回辦公室　800人不滿辭職

新冠肺炎肆虐全球2年多，讓人生活大受影響，許多公司在疫情期間讓員工改在家遠距上班，但隨着西方各國逐漸走向和病毒共存，也有愈來愈多企業要求員工回到辦公室工作。但在印度，就有一間科技公司「WhiteHat Jr」發內部郵件，要居家上班的員工返回公司工作，引起員工不滿，在短短2個月內，就有超過800人離職。



綜合《Inc24》、《經濟時報》（The Economic Times）等外媒報道，印度一間教育科技公司「WhiteHat Jr」在今年3月18日，發布內部信件通知，要求員工在1個月內返回公司位於孟買（Mumbai）、邦加羅爾（Bengaluru）、古爾岡（Gurugram）等地的辦公室上班。

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沒想到公司這舉動，竟爆發大規模離職潮，有超過800名員工向公司遞出辭呈。有員工認為，先前因為疫情緣故，他們離開大城市返回老家遠距上班，現在突然要在1個月內返回辦公室，認為時間過於倉促，且有些人還要照顧年邁的父母，根本無法在短時間內搬遷。除此之外，薪水也是造成部分員工離職的原因之一，畢竟若重回大城市上班，生活開銷也會增加，認為若真要員工回去上班，薪水也應該提高。

對於員工大量離職，「WhiteHat Jr」也並未取消要員工回辦公室上班的計劃，公司認為員工回辦公室上班，本來就是工作職責之一，但若員工有醫療或個人緊急狀況的話，可以延後回辦公室上工的時間，若有需要，公司也會提供搬遷上的幫助。

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