新冠肺炎｜美女老闆派福利　員工每天合法入房「用愛發電」30分鐘

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-15 16:12

新冠病毒肆虐全球已近一年半，除了損害人類身體健康，也對心理健康造成負面影響。瑞典一名女老闆便有感於疫情對員工帶來的緊繃情緒，決定在位於西班牙巴塞羅那提供每人每天30分鐘的「自慰時間」，更在辦公室內設計一間「手淫站」（masturbation station），讓員工在裏面放心自己來，還有提升工作效率的效果。

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《每日星報》14日報道，瑞典獨立AV導演盧思特（Erika Lust）在西班牙巴塞隆拿經營成人電影製作公司，開放36名員工每天花30分鐘到手淫專區放鬆身心，希望讓他們在疫情期間不那麼焦慮。

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盧思特說明，「我重視我的員工。我知道當他們狀況良好，我們就會把工作做好。隨着疫情大流行與生活方式的巨大轉變，我注意到員工開始變得焦躁不安，活力不如過往。我很清楚只有一件事可以讓每個人都感覺很棒，所以我設計一個私人手淫站，讓他們好好享受」，也希望能有更多公司響應。

她自5月開始推動這項福利，果真對員工非常有吸引力。該公司溝通與內容主管凱特（Cat）表示，「想像一下，有一群快樂的員工，創造力源源不絕，工作效率很高，因為他們有一點時間可以讓自己感覺更好。上班時的自慰時間可以讓員工更專注，不那麼尖銳，效率更高，也使團隊合作更順利。」

她的同事艾薇兒（Avril）也表示，「自慰已被證明可令人更快樂、放鬆與專注，有助發展創意，還能提升完成工作的動力。」

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