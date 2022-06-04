花旗交易員多按一個零　歐股瞬間蒸發3000億歐元　疑與WFH有關？

今年5月2日，瑞典股市OMX斯德哥爾摩30指數在早盤時，無預警在5分鐘內暴跌8%，讓從法國到波蘭的歐洲交易所全都抖了一下，一度令損失多達3000億歐元。



《彭博社》3日引述消息人士報道，證實這起事件竟是花旗集團倫敦交易部門一名交易員當時不小心多按了一個零，導致歐股大手插水，儘管花旗銀行事後馬上進行修正，但這起「胖手指」闖禍造成的損失，至今仍難以估計。

【圖輯】英國監管機調查歐股這次崩盤原因「疑與在家工作有關」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《彭博社》3日引述花旗集團消息人士報道，該公司位於倫敦的Delta One部門一名交易員在5月2日英國銀行休市期間在家工作，結果在歐洲市場早盤交易時段，不慎在交易中多按了1個零。這個重大失誤讓斯德哥爾摩30指數在5分鐘內暴跌，「股災」範圍遍及巴黎到華沙的交易所，整個歐股損失一度高達3000億歐元，其中幾個市場還緊急宣布暫停交易。

當天的意外發生不久後，花旗集團便發出聲明承認是內部失誤，表示已經在幾分鐘內進行修正。重災戶斯德哥爾摩30指數隨後也收復了大部份的跌幅，收市時下跌1.9％。

知情人士透露，雖然肇事的交易員已經被停職，但花旗集團目前仍在計算這次錯誤交易造成的損失，估計事發後已損失至少5000萬美元，但最終數字可能會飆升。

據悉，英國監管機構似乎有意調查此事，並可能把焦點放在交易員在家工作上。然而，《彭博社》報道引內部人士消息指出，花旗集團認為這起事件屬於人為操作錯誤，與員工在家工作無關。

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