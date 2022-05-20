Elon Musk被指性騷擾空姐涉露體兼要求按摩　他反擊：完全不真實

全球首富馬斯克（Elon Musk）近來頻頻登上國際版面，然而這次是美國媒體《商業內幕》（Business Insider）爆料，馬斯克曾在2016年於私人飛機內性騷擾空姐，指出他朝空姐暴露下體，事後還支付給對方25萬美元（約196萬港元）的封口費，不過現在馬斯克矢口否認，稱該篇報道是出於「政治動機」。



綜合外媒報道，美媒《商業內幕》在19日報道，該名遭馬斯克性騷擾的空姐曾向友人訴苦，指出2016年馬斯克搭乘SpaceX的G650ER私人飛機，飛行途中馬斯克朝她暴露下體，還觸碰空姐大腿，甚至提出以一匹馬來換取不當的按摩服務。空姐斷然拒絕馬斯克的要求後，但排班也被大砍，她委屈稱「好像受到懲罰一樣」。

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據《商業內幕》指出，該名空姐在2018年向SpaceX人事部申訴，卻只換來25萬美金的封口費（辭退金），當時她便簽下同意書，以至於沒有得到合理的裁判結果。而關於雙方當時簽署的同意書，內容包括事後不起訴、不對外透露性騷擾事件等。

《商業內幕》在向馬斯克詢問此事後，馬斯克以郵件回覆稱，還需要一些時間才會答覆，強調「這當中的故事還很多」，他表示這項指控是出於「政治動機」，「如果我喜歡性騷擾，不可能在整個30年的職業生涯中第一次被曝光」。

▼馬斯克在Twitter指「那些瘋狂指控完全不真實」，又批評指控者說謊▼

But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened. — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】